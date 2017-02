Die Routen werden zwar neu geführt, doch die Verkehrsbeziehungen bleiben gleich – auch die Zufahrten zu den Liegenschaften sind gewährleistet. Für die Fussgänger ändert sich nichts: Sie gelangen weiterhin über die gedeckte Passerelle und den Fussgängertunnel vom Falkengebäude zum Cordulaplatz und umgekehrt.

Wer dort bei Gelegenheit einen Blick in die unterirdische Fussgängerebene wirft, sieht, wie weit diese fortgeschritten ist. «Die Fussgängerebene ist von der ‹Kiste› zum ‹Falken› durchgehend realisiert», sagt der Gesamtprojektleiter. Jetzt müsse noch die gesamte Passagenfläche im Bereich des Bezirksgebäudes und des Cordulaplatzes gebaut werden, zudem die Zugänge von der «Kiste» und dem «Falken».

Bustunnel wird nun verbunden

Die neue Grube beim Bezirksgebäude ist für den Bau des neuen Bustunnels vorgesehen – dem Kernelement des Millionenprojekts (siehe Kontext). Zwar ist der Bereich des Bustunnels Richtung Wettingen bereits weitgehend gedeckt. Doch: «Nun geht es darum, den Bustunnel zwischen ‹Falken› und Bezirksgebäude zu realisieren und zu verbinden», erklärt Marcel Voser.

Rund vier Monate sollen die Bauarbeiten dauern, wobei im Frühjahr neu auch an der Neuenhofer-, an der Bruggerstrasse sowie auf der Seite des Cordulaplatzes gearbeitet wird. In der zweiten Jahreshälfte ist vorgesehen, dass die Tunnelgarage gedeckt und die Fahrbahn auf der Bruggerstrasse fertiggestellt wird. «Der grösste Teil der Verkehrsebene soll bis zur Badenfahrt im August realisiert sein», sagt Voser. Die Fussgängerebene wird voraussichtlich ab Anfang 2018 passierbar sein.