Trotz weltweiter Ausstrahlung: Was genau hinter den Mauern auf dem Firmenareal in Baden geschah, blieb der breiten Öffentlichkeit verborgen. Wer nicht zur ABB-Familie gehörte, hatte keinen Zugang zur «verbotenen Stadt»: Das Areal im Haselfeld wurde hermetisch abgeriegelt. Wächter in Portierhäuschen sorgten dafür, dass kein Unbefugter auf das Firmengelände gelangte. Ohne persönlichen Ausweis, der sogenannten «Hundemarke», gab es kein Durchkommen. Die Angst vor Industriespionage und Terrorismus war zu gross.

Heute jedoch bietet sich der Öffentlichkeit die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen: Der Konzern feiert sein 125-jähriges Bestehen und lässt die Besucher im Pavillon auf dem Bahnhofplatz in die Vergangenheit und Zukunft der ABB eintauchen. So zeigt ein 30-Zentimeter-Querschnitt des Gotthard-Basistunnels, welche ABB-Technik im 57 Kilometer langen Jahrhundertbauwerk steckt: Mit rund 300 Transformatoren und 900 Schalteranlagen enthält der Tunnel mehr Komponenten als das gesamte Verteilnetz von St. Gallen.

Die ABB sichert die Energieversorgung der Infrastruktur und die Belüftung des Tunnels – quasi Herz und Lungen des Jahrhundertbauwerks. Bereits seit ihrer Gründung vor 125 Jahren ist die ABB eng mit dem Bahnverkehr verbunden: Der Konzern sorgte im 1882 eröffneten Gotthardtunnel sowie im Simplon- und im alten Lötschbergtunnel für die Energieversorgung. Zu den Errungenschaften der ABB gehört auch die legendäre «Krokodil»-Lokomotive für den Güterverkehr auf der steilen Gotthardstrecke.