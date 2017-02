Überall hängen Tücher an den Glaswänden im Empfangsraum des «Staadhof». «Die Tücher helfen, den Raum besser zu isolieren», sagt Freddy Neuenschwander. Zusammen mit Angela seiner Lebenspartnerin schaut er hier zum Rechten. Einst von Benno Zehnder angestellt, bezieht Neuenschwander heute Lohn von der Stiftung «Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden». Doch jetzt, wo mit den Bauabbruch begonnen wurde, sind auch ihre Tage im Bäderquartier gezählt.

Seit knapp zehn Jahren bewohnt er zusammen mit Angela ein kleines Zimmer im «Staadhof», dem ehemaligen Ärztehaus. «Der einzige Raum der in diesem Gebäude noch geheizt wird, ist die Empfangshalle», so Freddy. In ihrem Zimmer sei es im Januar manchmal nicht wärmer als 2 Grad geworden. «Und eine Dusche haben wir auch nicht. Wenn wir duschen wollen, heizen wir das Wasser jeweils im Teekocher auf und schöpfen es danach mit einem Massbecher aus einem Plastikkübel.

Neuenschwander, der nebenbei noch für die RVBW Bus fährt, ist als «Abwart» für die Instandhaltung der stillgelegten Gebäude (Verenahof-Geviert, Thermalbad, Römerbad), und das Parkhaus zuständig – ja sogar für die Wartung der Quellen ist er verantwortlich, aus denen täglich über eine Viertelmillion Liter Thermalwasser ungenutzt in die Limmat fliessen. In dieser Zeit hat er allerlei erlebt. «Schon zweimal stand plötzlich einer mitten in der Nacht vor unserem Zimmer», erinnert er sich.