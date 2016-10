Alleine in der Schweiz erleiden jedes Jahr 8000 Menschen einen Herzstillstand: Diese Zahlen sind im Postulat zur Verfügbarkeit von Defibrillatoren, ein Gerät zur Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen, aufgeführt.

Eingereicht hat den politischen Vorstoss der Badener Einwohnerrat Martin Groves (SP), der auch Rettungssanitäter ist. Im Postulat fordert Groves nicht die Neuanschaffung von Defibrillatoren, sondern vielmehr deren Standortprüfung und klare Kennzeichnung.

Sollte die Erhebung der Standorte wichtige Lücken ergeben, sollen aber öffentlich zugängliche Geräte installiert werden. «Die Grundidee eines Defibrillators ist es, dass ihn Laien benutzen. Wie aber soll das funktionieren, wenn niemand weiss, wo es einen gibt?», sagt Groves.



Tatsächlich findet sich nirgends im Internet eine vollständige Liste aller Defibrillatorenstandorte in der Stadt. So sind zwar auf der Website herzsicher.ch sechs Standorte in Baden aufgelistet. Darunter das Hotel du Parc, die Leitstelle RVBW und die Mr. Pickwick Bar. Doch eine kurze Nachfrage ergibt, dass auch der nicht aufgeführte Grossverteiler Migros einen Defibrillator besitzt, genauso die ABB und General Electics (GE). «Es mangelt nicht an Geräten in der Stadt, sondern an einer vernetzten Standortvisualisierung, dass im Notfall der nächstgelegene Defibrillator schnellstmöglich gefunden werden kann», sagt Groves.

Geräte vor Ort signalisieren

Anders als in Baden gibt es in Wettingen vom Samariterverein Lägern eine vollständige Standortübersicht der Defibrillatoren online. Dies würde für Baden aber nicht ausreichen, so Groves: Ein Gerät müsse vor Ort signalisiert werden: Eine Möglichkeit sei die Einführung des standardisierten Logos in Schaufenstern der lokalen Geschäfte. Auch eine Standort-App, wie sie bereits für die Stadt Bern existiert, würde Groves begrüssen. Ein Leitsystem zu erstellen, sei eine sinnvolle und kostengünstige Variante.