Dem Besucher der Sonderausstellung wird die BBC auf zwei Arten vorgestellt. Erstens wirft sie einen Blick nach innen, taucht tief in die Welt der verbotenen Stadt ein, wie das abgesperrte Areal im Haselfeld genannt wurde. Fotos, Videos, Tondokumente und Exponate zeigen, wie die Arbeiter und Angestellten, deren Angehörige und die BBC-Chefs lebten beziehungsweise die Firma erlebten. Ein Beispiel: Die Museumsmacher haben den Bericht einer Frau aus der BBC-Hauszeitung vertont, deren Ehemann als Monteur oft im Ausland war. Sie berichtet eindrücklich, wie selten sie ihren Gatten in 25 Ehejahren zu Gesicht bekam; er war quasi auch mit der BBC verheiratet. Gleichzeitig wird aus ihren Schilderungen klar, dass es auch etwas Besonderes sei, mit einem Mann verheiratet zu sein, der für die Weltfirma arbeiten durfte. Und natürlich kommt auch Ex-BBC-Chef Edwin Somm zu Wort, der die Firma in den turbulenten 80er-Jahren führte, als die Fusion mit Asea zur heutigen ABB zustande kam.