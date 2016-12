Starke Monate stehen erst bevor

Patrik Erne von der «Blume» ist mit dem laufenden Jahr «sehr zufrieden». Hotel, Bankett sowie Seminar hätten sich sehr gut entwickelt. Auch der «Limmathof» stimmt in die Euphorie ein: Im Vergleich zur Vorjahresperiode seien die Übernachtungen um rund 5 Prozent gestiegen, sagt Direktor Lorenz Diebold. Dies sei erfreulich, zumal die starken Monate, in denen Wellness-Wochenenden im Vordergrund stehen, erst noch anstehen.

Du-Parc-Direktor Alexander Fischer ist mit den Logiernachtzahlen ebenfalls «sehr zufrieden». Das 4-Sterne-Hotel verzeichnet vor allem einen Anstieg bei den internationalen Gästen. «Dazu zählen nicht nur Business-Gäste, sondern auch Touristen aus dem asiatischen Raum», sagt Fischer. Das Trafo-Hotel, das Ende 2014 eröffnet hat, legt konkrete Zahlen vor: Von Januar bis September sind die Übernachtungen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3500 auf 17 000 gestiegen.

«Auch wenn wir erst im zweiten Betriebsjahr sind und keine weiteren Vergleichszahlen haben, sind wir mit der Entwicklung sehr zufrieden», sagt Mediensprecherin Martina Maier. Die Logiernachtzahlen des Blue City Hotels, das wie das «Trafo» der Blue Management GmbH gehört, seien auch erfreulich.

Löst Gästezuwachs Preiskampf aus?

Es gibt aber Branchenvertreter, welche die derzeitige Situation als herausfordernd bezeichnen. Zum einen, weil ein neuer Mitbewerber in den lokalen Markt eingestiegen ist, zum anderen aufgrund von verschiedenen Faktoren wie Wechselkurse, verändertes Reiseverhalten von Business-Gästen, OnlineBuchungsplattformen oder Airbnb.

Hat der Gästezuwachs der letzten Jahre auch einen Preiskampf ausgelöst? Martina Maier vom «Trafo» und «Blue City» verneint: «Unsere Preispolitik orientiert sich zwar am Angebot in Baden, doch sie ist sehr standfest.» Preisschwankungen gäbe es vor allem an den Tagen, in denen die Auslastung tiefer als sonst liegt. «Blume»-Co-Direktor Erne fügt an, dass die Preise in der heutigen Zeit sehr transparent seien und «der Gast kann super vergleichen, was für ihn passend ist».

Für die Hotellerie zeichnen sich künftig einige Veränderungen ab, beispielsweise mit dem Bau des Botta-Bads. Patrik Erne sagt, dass man eine Belebung des Bäderquartiers erwarte, die Bauphase jedoch eine grosse Herausforderung für alle darstellen werde. Thomas Lütolf erwähnt auch der Bau neuer Hotels in Stadtnähe, so das Aparthotel Baden in Dättwil. «Weil dessen Positionierung für die Destination Baden komplementär ist, gehen wir davon aus, dass es das bestehende Angebot ergänzen und nicht konkurrenzieren wird.»