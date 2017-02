Stefan Kalt, Direktor der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW), möchte das Seilbahnprojekt ins Rollen bringen. Vom Bahnhof Baden bis ins Bäderquartier soll eine Stadtseilbahn gebaut werden. Jetzt hofft Kalt, dass das Projekt auf der politischen Bühne angestossen wird. Eine erste Umfrage hat rundum eine zurückhaltende Begeisterung ergeben. Zurückhaltend deswegen, weil es noch an der Überzeugung fehlt, das Projekt auch zügig umsetzen zu können.

Würde man aufgrund der Mitglieder der Facebook-Gruppe «Pro Seilbahn» schliessen, so scheint es, als ob Kalt den Stadtrat Baden bereits auf seiner Seite hat: Vier der sieben Stadträte sind Mitglied der Gruppe. Doch offiziell hat sich der Stadtrat noch nicht mit dem Seilbahn-Projekt befasst. «Es lohnt sich, das Vorhaben genauer anzuschauen», sagt sogar Stadtammann Geri Müller (team baden) dazu, der selber nicht Mitglied der Gruppe ist.

Erich Obrist (parteilos) und Regula Dell’Anno-Doppler (SP) sind Mitglieder der Seilbahn-Gruppe. Beide unterstützen das Projekt als Privatpersonen. «Aus meiner ganz persönlichen Sicht sollte das Projekt weiterverfolgt werden», sagt Obrist. Die Seilbahn wäre eine attraktive Anbindung der Bäder an die Bahn und würde den öffentlichen Verkehr auf der Strasse stark entlasten. Wie die beiden Endstationen aussehen und wie sie in die zum Teil historische Umgebung passen, könne er sich jedoch noch nicht vorstellen. «Deshalb interessiert mich die Planung der Firma Garaventa, und ich bin auch in Kontakt mit RVBW-Direktor Stefan Kalt.»