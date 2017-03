Auch höre man keinen Ton und die Aufnahmen würden nirgends aufgezeichnet. Und auch die Mitarbeitenden würden sich in der Regel nicht im gefilmten Bereich aufhalten, ausser sie spielten mal mit einem Kind in der Kinderküche. «Aber sie wissen ja, dass dieser Bereich aufgenommen wird – und sie haben unterschrieben, dass sie einverstanden sind. Es ist also ihre Entscheidung», so Bochsler.

Die Webcam ist übrigens nicht die einzige «Innovation», die Bochsler eingeführt hat. So sind auf den Krippen-Blogs Fotos von Kindern beim Spielen, Basteln oder Herumtollen zu sehen. «Wir fotografieren auch hier nur Kinder, wenn die Eltern die Einwilligung dazu gegeben haben. Und die Fotos werden immer nur mit Initialen versehen. Die Fotos schaffen Transparenz und nicht zuletzt dokumentieren sie, was für tolle Aktivitäten die Kinder in unserer Krippe unternehmen.»