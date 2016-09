Das zuständige Planungsunternehmen wurde aufgrund der Rissgefahr in der nahen

Umgebung beautragt, die allfällig bestehenden Risse in den Liegenschaften aufzunehmen.

Diese Rissprotokolle werden zwischen Montag, 26. September und Freitag, 7. Oktober 2016,

also noch vor dem Beginn der Bauarbeiten in einem Umkreis von ca. 100 Metern um das

Schulareal aufgenommen. Die betroffenen Anrainer wurden per Schreiben informiert.

Das Aufnehmen des Bauzustands der Gebäude in der Umgebung ist bei einer Fundierung mit

Rammpfählen ein übliches Verfahren. Dieses Vorgehen wird zu einer Bauverzögerungen von ca. acht Wochen führen. Es entstehen Mehrkosten, die über die üblichen Reserven abgedeckt sind.