Dem Rose-Wirt Urs Eggenschwiler ist die ganze Angelegenheit peinlich. Warum seine Eismaschine kontaminierte Eiswürfel herstellte, ist ihm ein Rätsel, denn sie werde regelmässig gereinigt. Eggenschwiler sagt gegenüber Tele M1: "Ich werde die Herstellerfirma anrufen und nachfragen, was ich machen kann." Er hat den Verdacht, dass eine alte Wasserleitung Schuld am Maleur sein könnte.

Auch in Lengnau fündig geworden

Noch in einem zweiten getesteten Restaurant im Aargau ist «Saldo» fündig geworden. Im Restaurant «Nix in der Krone» in Lengnau. Dort war zwar die Gesamtkeimanzahl unbedenklich: 1640 KBE, was noch immer die Bewertung «Gut» gegeben hätte – allerdings wurde eine koloniebildenden Einheit Pseudomonas aeruginosa auf 100ml gefunden – dieses Bakterium kann gemäss «Saldo» bei einem schwachen Immunsystem Blutvergiftungen, Lungenentzündungen oder Harnwegsinfektionen verursachen.

Insgesammt waren in 21 der 70 Restaurants Darmbakterien gefunden wurden – und nur 40 Proben hielten den Toleranzwerte ein, 26 davon waren sogar «mikrobiologisch einwandfrei».

Die Ursachen für die Verunreinigung des Eises liegen gemäss dem Präsidenten der Kantonschemiker, Otmar Deflorin, unter anderem an mangelhafter Reinigung, Wartung der Eismaschinen, Wasser aus langen Leitungen mit stehendem Wasser oder ein unhygienischer Umgang mit dem Eis, so sagt er gegenüber dem Konsumentenmagazin.