Rund 230 Kindergärtler und Primarschüler aus Rütihof konnten nach den Herbstferien nicht in ihre Klassenzimmer zurückkehren: Die Bauarbeiten am neuen Schulhaus sind zu laut (die az berichtete). Schulleiterin Lisa Lehner musste deshalb kurzfristig neue Schulzimmer in der Region finden.

Nun ist die erste der beiden unerwarteten Projektwochen vorbei und Lehner zieht eine positive Bilanz: «Wir bekommen erfreuliche Feedbacks von Schülern und Eltern. Die Lehrer sind flexibel und sorgen dafür, dass sich die Kinder auf dem neuen Schulweg sicher fühlen.» Den längsten Schulweg haben neu die Erstklässer: Sie fahren täglich mit einem Taxi nach Würenlos auf den Bauernhof einer Aushilfslehrerin.

Die betroffenen Kindergartenklassen sind vorübergehend in die bestehenden Kindergärten im Breitacher in Rütihof gezogen. Die Sechstklässler fahren mit dem Bus nach Baden und erhalten in wenig genutzten Räumen der Bezirksschule Unterschlupf. «Da im Januar die Übertrittempfehlung in die Oberstufe ansteht, hat für sie ein Unterricht gemäss Lehrplan oberste Priorität», so Lehner.