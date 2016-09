«Die Badenfahrt 2017 sorgt für ein weiteres Novum: Die traditionellen Plaketten werden von modernen und bunten Bändeli fürs Handgelenk abgelöst», schreibt das Komitee in seiner Medienmitteilung.

Es habe allerdings eine längere Diskussion abgesetzt, erklärt Jürg Braga, als dienstältestes Mitglied Vize-Präsident des Badenfahrt-Komitees, zum Thema Plakette oder Plastikbändeli. «Doch die Jüngeren im Komitee haben für einen klaren Entscheid gesorgt. Und den respektieren wir alle», fügt Braga an, der zumindest im jetzigen Zeitpunkt der Plakette noch etwas nachtrauert.

Sogar euphorisch ist dann der offizielle Wortlaut: «Die fröhlichen Plastikbändeli liegen im Trend und haben grosses Potenzial, sich mit ihrem Badenfahrt-Design zu Kultobjekten zu mausern.»

Von «cool» bis «Schrott»

Ob dem auch so sein wird, muss sich noch weisen. Denn Bändeli, wie sie als Tanzbändeli schon vor Jahrzehnten in Form von zerreissfesten Papier-Bändeli üblich waren, gibt es heute an jedem Open Air, Dorffest, an Messen und anderswo.