Der Stadtrat hat letzte Woche vorgeschlagen, den Steuerfuss ab 2018 um 7 Prozent zu erhöhen. Nur so liessen sich die diversen Investitionen bewältigen, die Baden in den kommenden Jahren tätigen will, lautet die Begründung. Hinzu komme, dass die Steuererträge der juristischen Personen – also unter anderem der in Baden ansässigen internationalen Grossfirmen – in den kommenden zehn Jahren sinken dürften. Der Stadtrat schätzt, dass sich diese Erträge von aktuell 17,5 Millionen Franken auf rund 10 Millionen Franken verkleinern werden.

Was bei der Diskussion um sogenannte Steuerausfälle oft vergessen geht: Baden zählt nach wie vor zu den privilegiertesten Städten der Schweiz, was das Steuersubstrat der natürlichen Personen anbetrifft. Vergleicht man das durchschnittliche steuerbare Einkommen pro Kopf in den einwohnermässig 50 grössten Schweizer Städten und Gemeinden, so landet Baden gemäss Bundesamt für Statistik mit 40 493 Franken auf dem stolzen fünften Rang. Sie lässt beispielsweise die Finanzmetropole Zürich und Grossstädte wie Bern, Basel und Luzern hinter sich. Einzig im Steuerparadies Zug, das viele Millionäre anlockt, und drei weiteren Gemeinden ist das durchschnittliche steuerbare Einkommen höher als in der Stadt Baden. Und die Prognosen für die kommenden zehn Jahre sind gut: Laut dem neusten Finanzplan, den der Stadtrat vergangene Woche präsentierte, wird der Steuerertrag der natürlichen Personen bis in zehn Jahren um ungefähr 20 Millionen Franken auf geschätzte 76 Millionen Franken steigen – selbst wenn der Steuerfuss nicht erhöht werden sollte. Die Steuerrückgänge der juristischen Personen können also mehr als wettgemacht werden.