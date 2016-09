«Wie im Zirkus», sagt der Hausvater, der «Hausgrufti», wie er sich selber bezeichnet, und hält kurz inne. «Hier drin geht es meistens zu wie in einer Zirkusvorstellung.» Das Restaurant wird schnell zu einer Bastelstube umgebaut, oder zu einem Strickatelier. Einmal pro Woche wird es zum Coiffeursalon, und jeden Mittwochabend zur Spaghettifabrik. Was es jedoch immer bleibt, ist ein Begegnungsort. Schon seit 33 Jahren. «Und Raubtiere haben wir auch», lächelt der Grufti. «Wir sagen uns alle Du.»

Der Ort war früher einmal eine Bäckerei, dann eine Kneipe. Heute ist er ein Boot. Im Fenster hängt ein Netz und ein Rettungsring, «nicht symbolisch gemeint, nur als Deko», aber es passt, es passt. Willkommen an Bord. Egal, woher Du kommst. Bank oder Parkbank. Oder Banküberfall. Hier gibt es keine erste und zweite Klasse, hier sind alle gemeinsam auf Deck, und vielen sieht man den garstigen Wind an, der ihnen alltäglich entgegenbläst. Hier können sie sich aufwärmen. Es gibt jeden Tag heisse Gratis-Suppe, «die beste in Baden!», selbst gemacht, à discrétion, zum Selberschöpfen, und wer das Menü möchte, zahlt ungefähr die Hälfte eines Kinotickets.

Filmreife Geschichten gäbe es hier mehr als genug zu erfahren, aber es geht hier nicht um die Geschichten. Hier geht es um das Gefühl, eine Familie zu haben. Nicht allein zu sein. Manche kommen seit fünfzehn oder zwanzig Jahren hierher. Und sie brauchen nichts zu erzählen. Nur lachen müssen sie ab und zu, sogar mit Tränen, wenn der Hausgrufti wie beiläufig einen passenden Witz erzählt.

Wie heisst dieser Ort, an dem man sich immer auf Augenhöhe begegnet, auch wenn die Augen teilweise getrübt oder gerötet sind? Dieser Ort, an dem mit jedem Gast auch die Hoffnung einkehrt?

Am 2. und 4. Mittwoch im Monat präsentiert der Badener Autor und Slam-Poet

Simon Libsig sein Baden-Rätsel. Finden Sie heraus, welchen Ort er jeweils beschreibt.

Alphanumerische Lösung:

8-15-16-5