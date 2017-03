Halt, wer ist hier der Chef? Zwar zeichnet Sohn André (46) seit acht Jahren für die Geschickte der Opel-Garage «Ruedi Tinner AG» im Kappelerhof verantwortlich. Doch beim Ortstermin ist es vor allem Vater Ruedi (73), der das Wort ergreift. «Mein Vater spricht halt gerne viel», sagt Sohn André mit einem Lachen. Doch operativ mische sich sein Vater, der VR-Präsident des Unternehmens ist, nicht mehr ein. Die zahlreichen Wortmeldungen des rüstigen Seniors zeigen vor allem eines: Die Leidenschaft und Begeisterung für das Autogewerbe ist noch nicht erloschen.

1992 gründete er die Opel Garage «Ruedi Tinner AG» an der Mellingerstrasse – dort, wo sich heute die Garage Scacchi befindet. «Die Opel-Händler in der Region hatten natürlich keine Freude an mir. Doch ich war überzeugt vom Potenzial der Marke», erinnert sich Ruedi Tinner.

Der gelernte Auto-Mechaniker mit Meisterprüfung – später folgten Weiterbildungen im Bereich Verkauf und Marketing – hatte zuvor bei der Ernst Ruckstuhl Garage in Zürich gearbeitet. «Weil ich dort auch viel Verantwortung trug und entsprechend entlöhnt wurde, war es mir überhaupt möglich, eine eigene Garage zu gründen», so Tinner.