«I wanna rock with you – all night»: Der Backgroundsound von Michael Jackson berieselt die ankommenden Gäste und passt exakt zur Midlife-Party. Gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden. Eine Discokugel wirft flirrende Lichtpunkte an die Wände und die Stanzerei ist innert Kürze gerammelt voll. «Wir rechnen mit 500 bis 600 Besuchern», sagt Roland Wunderli, Chef der Badener Taxi AG, der den Event mit rund 40 anderen Rotariern aus den Clubs Wettingen und Wettingen-Heitersberg organisiert.

Auch die achte Midlife-Party dient einem guten Zweck: Dieses Jahr kommt der Nettoerlös von rund 10 000 bis 12 000 Franken aus Eintritten und Barbetrieb dem rotarischen Interdistrikt-Projekt «mine-ex» zu. Menschen, die Opfer von Personenminen wurden, soll mit Prothesen und orthopädischer Therapie zu einem möglichst selbstständigen Leben verholfen werden.

Extra von Altdorf nach Baden angereist

Franz-Xaver Stadler, der als Governor des Distrikts 1980 für ein Jahr 65 Rotary Clubs mit rund 4200 Mitgliedern vorsteht, trägt als Zeichen der Solidarität einen knallgelben Schuhbändel am linken Fuss. «Er symbolisiert das fehlende Bein eines Minenopfers», sagt Stadler, der zusammen mit Frau Ursula von Altdorf nach Baden gekommen ist. «Jedes Jahr geht das Geld aus der Midlife-Party an eine Organisation», erklärt Wunderli, «dabei wechseln wir stets ab zwischen nationalen/internationalen und regionalen Projekten.» 2016 wurde beispielsweise das Karussell Familienzentrum Region Baden mit der Spende bedacht.

«Gutes tun und Spass haben» ist das Motto des Abends. Die Stimmung ist ausgelassen und gerät beim Auftritt der Partyband «Sheee» auf den Siedepunkt. Einige «Hardliner» tanzen bis gegen 3 Uhr zum Sound von DJ Gusto Brown ab.