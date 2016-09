Gut 25 Personen liessen sich von dem Badener Whisky-Importeur Peter Siegenthaler und der Stadtführerin Silvia Hochstrasser mit auf eine Open-Air-Whisky-Degustation auf die Ruine Stein mitnehmen. Die Spezialführung ist von nun an bei Silvia Hochstrasser buchbar.

Bei den Rebstöcken fand der erste Halt statt. «Als die Habsburger regierten, versprachen sie den Weinbauern, den Zins nicht zu erhöhen, wenn sie für guten Wein sorgten», erzählt Silvia Hochstrasser. Am 1. Mai 1308 wurde der Herrscher Albrecht von Habsburg ermordet – von seinem Neffen. Am Todesort liess daraufhin Königin Elisabeth das Kloster Königsfelden errichten.

Mörderische Gegend

Kloster war das Stichwort für Peter Siegenthaler: «Irische und schottische Mönche frönten schon früh der Kunst des Destillierens. Und weil Reben in jener Region nicht gedeihen wollte, sagte man sich wohl, wenn schon kein Wein, dann wenigstens Whisky.» Und so durften sich die Gäste an einem 13-jährigen Irish-Single-Malt, Einzelfassabfüllung einer geheim gehaltenen Destillerie, gütlich tun und damit die schaurige Geschichte von König Albrecht «hinunterspülen».