Seit den 1950er-Jahren begannen neben den Kerngemeinden auch die weiteren Gemeinden im Bezirk stark zu wachsen. Das Einfamilienhaus an schöner Wohnlage boomte, nicht nur in Ennetbaden oder am Lägernhang, auch auf dem Rohrdorferberg in Richtung Mutschellen.

In diesen Gemeinden liessen sich viele Ingenieure nieder, was zu einer markanten Veränderung der Gesellschaftsstruktur dieser ursprünglich ländlich geprägten Dörfer führte. Hinzu kam nicht nur in der Arbeiterschaft, sondern auch in den Ingenieur- und Technikberufen eine starke Internationalisierung, die bis heute anhält.