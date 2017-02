Werkhofleiter gibt nicht auf

Mit seinem Anliegen stösst Röösli auch beim Badener Werkhofleiter Thomas Stirnemann auf offene Ohren. Der Zufall will es, dass auch er und seine Mitarbeiter an einem Recyclingsystem für die Stadt tüfteln, wie er auf Anfrage mitteilt. Er will diesen Frühling einen Versuch starten und Stationen aufstellen, die mit witzigen Sprüchen zum richtigen Abfalltrennen animieren. Es ist nicht der erste Versuch, den er unternimmt. Stirnemann relativiert denn auch den möglichen Erfolg solcher Recyclingsysteme. «Wir haben in den letzten Jahren mehrmals Versuche mit Recyclingtrennsystemen auf dem unteren Bahnhofplatz und dem Theaterplatz gemacht und festgestellt, dass sie nicht gut funktionieren», sagt Stirnemann. Ob der Abfall richtig getrennt werde, hänge vom Publikum ab. «Auf einem Perron, wo die Pendler auf den Zug warten, mag das funktionieren, doch in der Stadt mit einem Ausgehpublikum wird am Wochenende und zu später Stunde der Müll kaum noch richtig getrennt.» Ob es dieses Mal dank den witzigen Sprüchen auf den Behältern besser funktioniert, wird sich zeigen.

Für Stirnemann ist aber klar, dass es in der Stadt schwerere und robuster gebaute Stationen braucht als jene, welche die SBB verwenden. «Sie müssen jedem Wetter und möglichem Vandalismus standhalten können», sagt Stirnemann. Das werde schnell teuer und die Stadt werde sicher kein Geld mit Recycling verdienen. «Vielmehr geht es darum, ökologisch zu handeln und Verantwortung zu übernehmen», betont er.