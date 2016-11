Vielen Menschen in der Region dürfte gar nicht bewusst sein, dass in Baden aus 18 Quellen täglich rund eine Million Liter 47 Grad warmes Thermalwasser strömen. Abgesehen von ein paar Hotel-Bädern fliesst das meiste Thermalwasser jeden Tag ungenutzt in die Limmat. Es braucht schon Aktionen wie das «Bagno Popolare» am letzten Animationsfestival Fantoche, damit man überhaupt realisiert, auf was für einem Schatz die Stadt Baden eigentlich sitzt. «Wir betrachten das Thermalwasser als einen von der Natur gespendeten Reichtum. Uns interessiert, wie man in Baden authentisch und unter freiem Himmel baden kann», sagt Marc Angst von der Gruppe Bagni Popolari.

Diese war es, die Anfang September auf dem Kurplatz für drei Tage das «Bagno Popolare» erstellte – quasi eine 40 Quadratmeter grosse, überdimensionale Badewanne, deren Lage und Grösse sich am historischen St. Verenabad orientiert hat. «Es war sprichwörtlich ein Experiment. Wir wussten ja nicht, ob sich die Leute überhaupt getrauen, in der Öffentlichkeit zu Baden», so Angst. Sie taten es: «Wir waren selber überrascht, wie schnell sich das Bad herumsprach und wie viele Leute begeistert in die Bäder kamen – nicht nur wegen «Fantoche», sondern gerade wegen des Bades. So war es zum Beispiel gar nicht so einfach, das Bad am Samstagabend zu schliessen, weil sich noch so viele Badegäste vergnügen wollten.» Bei fast allen Gästen sei dabei schnell die Frage aufgekommen: «Wieso könnt ihr das Bad nicht einfach stehen lassen; wieso gibt es nicht dauerhaft ein solches Angebot?!»