Die Stadt hat zwei neue Hingucker. Praktisch gleichzeitig sind an der Bahnhofsstrasse die Zurlinden-Villa und am Graben das Oboussier-Haus enthüllt worden. Ihre Fassaden erstrahlen in neuem Glanz. Eine Augenweide für alle, die sich freuen, wenn historische Bauten aufgefrischt werden.

Am Graben vor allem mithilfe von Farbe: Die Fensterläden sind wieder richtig grün, die Fassade erstrahlt in sauberem Weiss. Den Grundstein für das Gebäude legte 1775 der Textilunternehmer Oboussier. Er liess am damaligen Rand der Altstadt eine herrschaftliche Villa bauen. Das Haus profitierte später davon, dass der Stadtgraben («Graben») aufgefüllt wurde – seine Lage wurde noch repräsentativer.