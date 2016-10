«Absoluter Chabis» sei das mit dem Online-Shopping, findet Kurt Schmid. Das sagte der Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes am Mittwoch an der Eröffnung der «Gwärb-Mäss». Was, wenn etwas nicht den Erwartungen entspreche? Dann müsse man es mühsam zurückschicken. «Wer aber im Ort einkauft, erhält Service, Dienstleistung, persönliche Kontakte.»

Schmid glaubt deshalb nicht, dass die Digitalisierung dem Gewerbe den Garaus mache, denn der Mensch sei ein Herdentier und gerne unter Leuten. «Schauen Sie die Tombola an», sagte er, «es ist alles dabei, was das einheimische Gewerbe zu bieten hat». Tatsächlich: Die imposante Tombola (1. Preis: ein Mitsubishi Space Star), betreut von den «Tombolösen», ist sicherlich eins der Highlights der Messe – ein weiteres ist die Sonderausstellung Berufsnachwuchs. Dabei stellen Lernende aus über 10 Berufen anderen Jugendlichen ihren Beruf vor. So etwas hatte selbst Kurt Schmid noch nie an einer Gewerbemesse gesehen.

Glitzernde Zauberkugel

Das Motto der 12. «Gwerb-Mäss» lautet «Zauberhaft». OK-Präsident Robert Räss erklärte, die Synonyme – entzückend, wunderbar – würden hervorragend zur «Gwärb-Mäss» passen. Und Markus Werder, Ammann von Oberentfelden, fand einen Zauber darin, dass die Entfelder Gwerbler in einem äusserst umkämpften Markt bestehen können. «Da sind Leute am Werk, die alte, ausgefahrene Geleise verlassen, um diese Herausforderung zu meistern.»

Ein Augenschein an den über 70 Ständen zeigte, dass es nicht alle so genau nahmen mit der Umsetzung des Mottos. Vielleicht ändert das, wenn die Messe heute Donnerstag fürs Publikum öffnet und echte Magier zwischen den Ständen zu finden sind.

Direkt ins Auge springt einem der Zauber am Stand des Malergeschäfts Hauri: Glitzernde Zauberkugel, kleine weisse Eulen, putzige Häschen-Ohren, die aus einem Stoffzylinder hervorlugen. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, das Motto aufzunehmen. Auch die Lindenapotheken, deren leuchtend bunte Zaubertränke bestimmt gut schmecken – wonach? Das müssen Sie selber herausfinden.