Die Plakate waren schon gedruckt: «Urs Hofmann wieder in den Regierungsrat». Da sass nun also SP-Nationalrätin Yvonne Feri am 12. August vor diesen Plakaten, auf denen von ihr nicht die Rede war und verkündete den versammelten Medien: «Ich bin überzeugt, dass ich mich aufgrund meiner breiten politischen Erfahrung und meinem vielseitigen Engagement besonders gut für das Regierungsamt eigne.» Besser hätte sich nicht veranschaulichen lassen, dass es sich bei der Kandidatur um eine improvisierte Übung handelt.

Verübeln kann man das weder der SP noch Kandidatin Feri. Wie alle wurden sie von Susanne Hochulis Verzichtserklärung buchstäblich auf dem linken Fuss erwischt. Nichts gegen den Grünen Robert Obrist, aber seine Wahlchancen tendieren gegen null.

Will man sich nicht dem Vorwurf aussetzen, kampflos zugesehen zu haben, wie die Regierungsmacht vollends an das rechtsbürgerliche Lager abgetreten und auch ein so starker Regierungsrat wie Urs Hofmann auf verlorenen Posten gesetzt wurde, blieb gar nichts anderes übrig, als eine eigene zweite Kandidatur aus dem Hut zu zaubern. Das ist das – freilich unausgesprochene – Statement der SP-Führung zur Nomination von Yvonne Feri.