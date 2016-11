Arm sein. Das ist Priska Meiers* Schicksal. Sie weiss nicht, was es heisst, keine Schulden zu haben. Einzukaufen, worauf man gerade Lust hat. In die Ferien zu fahren. Einen Abend lang Fernsehen zu schauen. Ein E-Mail zu schreiben.

Priska Meier ist 71 Jahre alt. Seit sie denken kann, ist sie arm. Geboren in einfachsten Verhältnissen, als Älteste von dreien, der Vater ein Säufer und Kartenspieler, der um seine Schulden zu tilgen den Kumpanen seine Frau anbietet. Die Mutter lässt sich scheiden, zieht mit den Kindern in einen Block, arbeitet den ganzen Tag. Die Kinder finden keine Freunde, den anderen Kindern wird der Umgang mit ihnen verboten, mit Kindern von Geschiedenen will man nichts zu tun haben.

Priska ist schlau, kommt zum Erstaunen aller in die Bezirksschule. Sie ist gross, grösser als die meisten Buben, und scheu wie ein Reh. In der Schule wird sie gehänselt, sie kann sich nicht wehren. Nach der Schule fehlt das Geld für eine Ausbildung, keiner weiss, was aus Priska werden soll, am wenigsten sie selbst. Als Aushilfe arbeitet sie in einem Büro, ein Anfang, denkt sie. Doch als sie mit Entsetzen sieht, wie der Chef den Sekretärinnen an den Busen fasst, schwört sie sich, niemals Sekretärin zu werden.

Endlich: Anerkennung

Priska wird Hilfszeichnerin. Sie zeichnet rein, was die Ingenieure konstruieren. Sie hat Talent, ihre Arbeit wird geschätzt. Und sie bekommt endlich, was ihr bisher verwehrt geblieben ist: Anerkennung. «Nie wurde jemand frech, nie hat mich jemand angefasst.» Und endlich keimt so etwas wie Selbstwertgefühl in ihr.

Privat will es mit den Männern nicht klappen. Priska geht wohl zum Tanz und wird angesprochen. Doch ihre Grösse ist ein Problem, noch immer überragt sie die meisten Männer. «Spätestens, wenn ich aufgestanden bin, war es vorbei.» Wegen der Grösse kann sie sich auch keine Kleider von der Stange kaufen, für Sonderanfertigungen reicht das Geld nicht. Also näht sie selbst. Und wenn Ende Monat noch ein Batzen übrig ist, kauft sie sich ein Stück Rohessspeck. Dafür tut sie alles, noch heute.

Dann lernt sie Max* kennen. «Ein grundanständiger Mann», sagt sie, «und so gross wie ich.» Die grosse Liebe ist es nicht, aber beide sehnen sich nach Familie und so heiraten sie. Sie bekommen zwei Söhne, doch die Romantik fehlt. «Seit meiner Kindheit träume ich von Wärme, gefunden habe ich sie auch da nicht.» Es folgen Anläufe für eine Eheberatung. Er habe das nicht nötig, meint der Mann, Priska geht alleine hin. Sie fasst den Entschluss, sich zu trennen. Auch wenn das den nächsten Schritt tiefer in die Armut hinein bedeutet.

Schuldenfalle Auto

Bei der Scheidung sind die Buben sechs und zwei Jahre alt, Priska 36. Sie bekommt Alimente, doch die 1200 Franken reichen noch nicht einmal für die Miete. Priska fragt in der Firma, in der sie als Hilfszeichnerin gearbeitet hat, um einen Job als Putzfrau an – und bekommt ihren alten Job zurück. Ihre gute Arbeit von früher hat Eindruck hinterlassen. «Ich durfte wieder als Hilfszeichnerin arbeiten, in Heimarbeit und im Stundenlohn», sagt sie. Sind die Kinder im Bett, sitzt sie ans Brett und zeichnet. Die Arbeit macht Priska glücklich, «ich habe sie geliebt». Doch sie birgt eine neue Schuldenfalle: Um die Arbeiten zu transportieren, braucht sie ein Auto. Und ein Auto braucht Winterräder. Sprit. Einen regelmässigen Service. Priska macht dafür Schulden, zu unerlässlich erscheint ihr das Auto.

Mit 65 wird Priska pensioniert. Sie hat Schulden wie nie zuvor. Auto, Zahnarzt, Steuern. Ihr Lohn als Zeichnerin ohne richtige Ausbildung war immer so gering, dass in der Pensionskasse kaum etwas vorhanden ist. Trotzdem lässt sie sich auszahlen, um den Schuldenberg zu tilgen. Auf die Idee, zum Sozialamt zu gehen, ist sie nie gekommen. Sie zuckt mit den Schultern. «Man gewöhnt sich an Schulden.» Ihr Leben lang habe sie nichts anderes gekannt. «Ich habe nie gewusst, was ich dagegen tun kann.»

«Zu viel zum Sterben»

Heute lebt Priska von 2708 Franken im Monat. Davon zahlt sie alles: Miete, Nebenkosten, Versicherungen, Telefon, Essen, Steuern, Zugbilletts. 2272 Franken kommen von der AHV, der Rest sind Ergänzungsleistungen. Es reicht kaum zum Leben, Priska hat wieder Schulden. «Man will ja seine Sache recht machen im Leben. Aber ich kann nicht.» Sie wird wütend. Warum muss sie Steuern zahlen, fragt sie. Warum wird für die Berechnung der Ergänzungsleistungen seit 2001 der gleiche Ansatz für eine Mietwohnung verwendet, trotz stetig steigender Zinsen? «Das ist nicht richtig. Ich will doch nur anständig leben.» Und wie geht es weiter? Sie zuckt mit den Schultern, wer weiss das schon. «Es ist zu wenig zum Leben, aber zu viel zum Sterben.»

Nebst der Wut und der Ohnmacht ist da die Einsamkeit. «Ich habe ein todlangweiliges Leben», sagt Priska bitter. Das Geld reicht nicht für einen Kaffeeklatsch mit Freundinnen. Nach zwei Stunden schaltet sie den Fernseher aus, um Strom zu sparen. Internet hat sie keines, sie hört Radio und sitzt im Dunkeln, die Heizung hat sie ausgeschaltet. Zu Essen kauft sie nicht, was sie gluschtet, sondern was satt macht. Nachrichten liest sie in der Zeitung, die ihr die Nachbarn vor die Tür legen. Und von der Schweiz hat sie kaum etwas gesehen, so gerne würde sie einmal in den Zug steigen und in die Berge fahren. Aber lieber leistet sie sich ein Billett, um ihre Söhne zu besuchen. Wenn ihre Söhne zu ihr kommen, bringen sie ihr Essen selber mit. «Kein schönes Gefühl.» Wenn es ihr ganz schlecht geht, denkt Priska an die Ferien in Italien zurück, an das Meer, die Wärme. Dann geht es ihr wieder besser. Die Reise liegt 52 Jahre zurück.

Und doch, den Widrigkeiten zum Trotz, hat Priska das Lachen nicht verlernt. «Ich grüsse jeden Menschen, der mir begegnet, und lache ihn an. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Lächeln kostet nichts.»

* alle Namen geändert.