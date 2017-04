Freude nach dem Training

Auch Marti schwärmt: «Das Training an der frischen Luft sorgt für Zufriedenheit. Klar muss man sich überwinden, sich aufzuraffen. Aber nach dem Sport merkt jeder, dass sich der Einsatz gelohnt hat.» Besonders schön sei es, die Fortschritte der einzelnen Teilnehmer zu beobachten. «Wenn unsere Kunden am eigenen Körper spüren, dass sich das Training gelohnt hat, haben wir unsere Aufgabe erfüllt», sagt Marti und fügt hinzu: «Das macht Freunde und motiviert.»

Das Outdoor Training hat sich in Aarau etabliert, im Schnitt kommen wetterbedingt etwa 15 Personen in die Trainings, die im letzten Jahr erstmals auch im Winter durchgeführt wurden – auf Wunsch der Teilnehmer. Die meisten von ihnen sind Frauen: «Das hat sich irgendwie so ergeben, dabei wäre das Training auch durchaus etwas für Männer», sagt Buser.

Neu «Aaroutdoor Group Fitness»

Weil die Nachfrage an Fitnesstrainings stetig zunimmt, hat das Outdoor Workout Aarau seit neuestem Konkurrenz durch drei Sportlehrer. Marc Zimmermann (34), Timeo Studer (32) und Yannik Schmitter (25) starten am 25. April mit ihrem Projekt «Aaroutdoor Group Fitness». «Wir wollen vor allem Leute abholen, die vielleicht länger nichts gemacht haben, aber gerne wieder sportlich aktiv sein wollen», sagt Initiator Zimmermann, der zuversichtlich ist, dass seiner Crew das auch gelingt: «Ich kann mir vorstellen, dass viele unser abwechslungsreiches Programm lässig finden.»