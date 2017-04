Kein Kampfkandidat

Für die kommunalen Wahlen in Buchs hat er klare Ziele. Die SVP hat 13 von 40 Sitzen im Einwohnerrat. Sie zu verteidigen, sei das Minimalziel, so Schibler, der selber ebenfalls kandidieren wird.

Zudem tritt die SVP wieder an mit Vizeammann Hansruedi Werder (63), der dem Gemeinderat seit 2000 angehört. 2008, als sich die Jungliberale Bewegung auflöste, trat er der SVP bei. Im Herbst wird die SVP noch nicht mit einem zweiten Gemeinderatskandidaten ins Rennen steigen. Das soll dann in vier Jahren der Fall sein. Bis dahin will Schibler zwei Personen aufbauen.

Er ist am letzten Freitag von der Generalversammlung der SVP Buchs, anwesend waren etwa 35 Personen, zum Nachfolger von Sandra Jaisli gewählt worden. Sie war sechs Jahre lang Parteipräsidentin. Ebenfalls in den Vorstand gewählt wurden: Isabelle Dettwiler-Schneider, Jasmin Blaser und Fabio Toma (alle neu) sowie Martin Haberstich, Dieter Ruf und Sonja Märki (alle bisher).