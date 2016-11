Eben wurde die Liegenschaft von der Buchser Feuerwehr «beübt». Und nun soll das Haus an der Mitteldorfstrasse zusammen mit der Nachbarliegenschaft einem modernen Neubau weichen. Der «Gestaltungsplan Mitteldorfstrasse 47–51» liegt derzeit bei der Gemeinde Buchs auf.

Es ist ein erklärtes Ziel von Gemeinde und Kanton, die Mitteldorfstrasse umzugestalten und aufzuwerten. Ein Ersatz für die wenig ansehnlichen alten Liegenschaften kommt diesen Bemühungen entgegen. Das nun vorliegende Richtprojekt für das fünfgeschossige, polygonale Gebäude wurde von Felber Widmer Schweizer Architekten, Aarau, erarbeitet.

Auftraggeber ist das Ärztepaar Fritz und Johanna Weber, die ihre Praxis an der Aarauerstrasse in Buchs haben. Im Erdgeschoss des Neubaus ist eine Apotheke vorgesehen, im ersten Obergeschoss die Praxisräume. Das zweite Obergeschoss wird gemischt für Dienstleistung und Wohnen genutzt, in den oberen entsteht Wohnraum.

Tiefgarage ist unmöglich

Eine Knacknuss ist die Erschliessung. Per öV lässt sich der Neubau zwar relativ einfach erreichen, die WSB-Haltestelle liegt ganz in der Nähe. Aber: Der Neubau braucht Parkplätze für Bewohner und deren Besucher sowie für Kunden und Beschäftigte der Gewerberäume.

Am liebsten hätte man wohl eine Tiefgarage gebaut. Jedenfalls wurden verschiedene Anläufe unternommen, diese einzuplanen. «Ideal wäre der Anschluss einer neuen Tiefgarage auf dem Areal über die bestehende Rampe auf der Nachbarzelle im Norden», heisst es im Planungsbericht.

Es habe sich aber herausgestellt, dass dies «nicht ohne übermässigen Aufwand und Eingriffe auf der Nachbarparzelle möglich» sei. Eine eigene Rampe war technisch ebenfalls nicht machbar. Man prüfte sogar, ob ein ins Gebäude integrierter Fahrzeuglift machbar wäre, dazu ist das Gebäude aber insgesamt zu klein.

Nun ist eine EG-Garage für die Bewohner an der Hinterseite des Hauses geplant (vier Einstellplätze). Dort hat es auch neun Aussenparkplätze. Weitere sieben entstehen entlang der Heinrich-Wehrli-Strasse. Ein Gutachten hält fest: Mittels durchdachter Umgebungsgestaltung könne man verhindern, dass das Gebäude «zugeparkt» wirke.

Laut Planungsbericht werden die Besucherparkplätze für Geschäfte und Wohnungen gemeinsam genutzt. Das sei «unproblematisch», weil die Kunden eher tagsüber kämen und die Besucher eher abends.

Kleiner Vorplatz geplant

Der Eingang zur Apotheke liegt dort, wo Mitteldorfstrasse und Heinrich Wehrli-Strasse zusammentreffen, davor soll ein kleiner Platz entstehen, möglicherweise mit einem Trinkbrunnen oder sonstigen Gestaltungselementen. Auch sonst ist die Gestaltung – vor allem entlang der Mitteldorfstrasse – publikumsorientiert.

Ein Gutachten kommt zum Schluss: Die Integration in das Ortsbild sei überzeugend, das Projekt trage zur Aufwertung des Quartiers und des Strassenraums bei. «Zu hinterfragen sind Gebäude- und Firsthöhen», heisst es jedoch. Es könnte ein weiteres Attika-Geschoss realisiert oder aber die Firsthöhe reduziert werden.