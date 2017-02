Es ist keine alltägliche Neueintragung im Handelsregister. Eine «Wildmanufaktur» findet man nicht allzu oft. In Gränichen gibt es nun aber eine – die «Wildmanufaktur & Metzgerei Arn». Zweck des Unternehmens: das Metzgen und das Zerlegen von Wild. Inhaber ist Christoph Arn, der auch in Gränichen wohnt. Eine Nachfrage für sein Angebot besteht nicht zuletzt wegen der heutigen Hygienevorschriften.

Die Jäger finden nämlich kaum mehr einen «gewöhnlichen» Metzger, der ihnen das erlegte Wild «zerwirkt». Einer der Gründe: Solange die Tiere in der «Decke» gelagert werden, also samt Fell bzw. Schwarte, dürfen sich keine anderen Lebensmittel im Kühlraum befinden. Im Kanton Aargau gibt es 210 Jagdreviere, allein deren drei in Gränichen. «Ich bin selber Pächter eines Jagdreviers», sagt Arn. Detaillierter ausgedrückt: Der junge Mann, der 2012 als Jäger brevetiert wurde, ist aktiv in der Jagdgesellschaft Gränichen Süd und übt im Aargauer Jagdrevier 8 (Gränichen Süd) die Funktion des Stellvertreters von Jagdaufseher Kurt Suter aus.

Keine Metzg im landläufigen Sinn

Anfang Jahr ist André Wolf in Pension gegangen. Damit hat die letzte Privat-Metzgerei in Gränichen ihre Pforten geschlossen. Allfällige Hoffnungen, dass Arn nun in die Bresche springen und eine herkömmliche Metzgerei in Gränichen eröffnen würde, müssen aber enttäuscht werden. Arn, der das Metzgen und die Verarbeitung des Fleisches bei der Traitafina AG in Lenzburg erlernt hat, zieht in die Halle 54, gleich neben der A1, und konzentriert sich dort auf die Fleischverarbeitung. Einen Laden gedenkt er vorderhand nicht zu eröffnen. Und wenn er es täte, sagt Christoph Arn, dann eher unten am Rhein, in Münchwilen, wo er in gleicher Weise tätig ist wie jetzt eben auch in Gränichen. Die Lage am Wynenmattenweg, sagt er, sei nicht günstig für ein Ladengeschäft.

Auf seiner Website bietet Arn diverse Produkte aus Fleischverarbeitung an, zum Beispiel Wildfleischwürste, Wildschweincarréspeck, Wildhamburger und -mostbröckli. Häufig führt er aber einfach Lohnarbeiten aus. Seine Kunden sind vor allem Jäger, die das erlegte Wild vorbeibringen und nach der Zerlegung die Fleischstücke wieder abholen. Für das Zerwirken eines Rehs und das Vakuumieren des Fleisches in handelsüblicher Grösse bezahlt man beispielsweise 65 Franken. Einen Fünfliber mehr legt hin, wer mit einem Hirsch oder einer Wildsau vorfährt.

Arbeit haben Christoph Arn und der Kollege, der ihm gelegentlich hilft, übers ganze Jahr. Nicht etwa bloss im Herbst, wie Jagdlaien vielleicht vermuten könnten. Wildschweine etwa darf man während eines grossen Teils des Jahres bejagen. Die Schonzeit dauert lediglich vom 1. März bis zum 30. Juni. Für Wildschweine jünger als zwei Jahre gibt es ausserhalb des Waldes überhaupt keine Schonfrist. Und beim Reh, so Christoph Arn, beginnt am 1. Mai schon wieder die Bockjagd.

Zwei Gränicher Reviere benützen gemeinsam die Kühlzelle in der Halle 54. Das Lokal kennen auch Kandidaten der Jagdprüfung im Kanton Aargau: Hier findet alljährlich der kantonale Basis-Kurs «Wildbrethygiene» statt.