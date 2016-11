Was sagt der zuständige Stadtrat Lukas Pfisterer zur Zahl 15 Millionen Franken? Er kann sie nicht bestätigen: „Wir sind in Diskussionen mit der HRS. Die HRS ist daran, das Projekt an die heutigen Vorschriften und das heutige Marktumfeld anzupassen. Es geht um die Machbarkeit in baulicher und finanzieller Hinsicht.»

Und weiter: «Wir von der Stadion Aarau AG hatten kürzlich eine Sitzung mit der HRS. Die HRS hat noch keine konkreten Zahlen über allfällige Mehrkosten vorgelegt. Wir wissen noch nicht, wann wir diese Zahlen erhalten werden. Das hängt von den jetzt bei HRS laufenden Abklärungen ab.»