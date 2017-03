Pro Aarau hat an der Generalversammlung vom Mittwochabend die amtierende Vizepräsidentin des Aarauer Stadtrates, Angelica Cavegn Leitner (57), wieder als Kandidatin für den Stadtrat und neu auch für das Stadtpräsidium nominiert.

Cavegn gehörte von 2002 bis 2013 dem Einwohnerrat an, den sie 2010/2011 auch präsidierte. Seit 2014 sitzt sie als Pro-Aarau-Vertreterin im Stadtrat und ist dort zuständig für das Ressort Soziales, Alter und Gesundheit. Auf Anhieb wurde sie seinerzeit auch zur Vizepräsidentin des Stadtrats gewählt. In all den Jahren ihres politischen Engagements, teilt Pro Aarau mit, habe Angelica Cavegn Leitner viel Erfahrung gesammelt und ein gutes internes wie externes Netzwerk aufgebaut. Mit ihrer «offenen, kommunikativen und lösungsorientierten Art» habe sie verschiedene Projekte initiiert und umgesetzt. Sie überzeuge «mit klaren Aussagen, fachlicher Kompetenz, Flexibilität, Spontaneität und neuen Denkansätzen», schreibt die Partei über Angelica Cavegn Leitner.

Zwei andere bisherige Mitglieder des Stadtrats haben Interesse am Präsidium erkennen lassen: CVP-Mann Werner Schib (45) sagte nach Urechs Verzichtsankündigung, er werde, mit seiner Partei, eine Kandidatur prüfen. «Ernsthaft prüfen» wollte eine solche auch Franziska Graf (SP, 45). Nominationen sind bei CVP und SP aber noch keine erfolgt. Einen Anwärter für das Stadtpräsidium wird die FDP ins Rennen schicken. Das sagte FDP-Ortspräsidentin Suzanne Marclay-Merz am Dienstag. Wie es scheint, will der FDP-Vorstand den Bisherigen Hanspeter Hilfiker ins Rennen schicken. (uw)