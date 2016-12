Gegen die «DST Group green-cube.org Swiss Projekte GmbH» wurde der Konkurs eröffnet. Das berichtet Radio SRF. Die Firma gehört Daniel Styger, ehemaliger Präsident der Genossenschaft Wasserwirbelkonzepte AG. Diese Genossenschaft betreibt in Schöftland ein Wasserwirbelkraftwerk und hat direkt nach dem Abgang Stygers diesen Frühling ebenfalls Konkurs anmelden müssen. Die Firmen Stygers und die Genossenschaft sind denn auch eng miteinander verbandelt, beispielsweise durch Darlehen und Beteiligungen. Styger selber reagierte gestern nicht auf die Anfrage der az. Um ihn herum brodelt es seit geraumer Zeit. Die Finanzmarktaufsicht (Finma) hat im Juni per superprovisorischer Verfügung die Geschäfte dreier Firmen übernommen: Neben der Genossenschaft Wasserwirbelkonzepte sind das die «DST Group AG» und die «green-cube.org Swiss Projekte AG», beides Stygers Firmen. Die Finanzmarktaufsicht vermutet, sie hätten ohne Bewilligung Publikumseinlagen entgegengenommen. Im Klartext: Sie sollen Gelder entgegengenommen und dafür Zinsversprechen abgegeben haben. Das Verfahren läuft noch.

Genossenschafter enttäuscht

Ebenfalls noch nicht abgeschlossen ist das Konkursverfahren gegen die Genossenschaft Wasserwirbelkonzepte. Bange Fragen der Beteiligten auf der Facebook-Seite der Genossenschaft lassen ahnen, dass die Kommunikation hapert: «Verlieren die Genossenschafter jetzt ihr komplettes Kapital?», fragt einer. Und ein anderer der rund 600 Genossenschafter will wissen, ob jetzt «keine Auszahlungen der Darlehen mehr möglich sind».

Währenddessen haben sich einige ehemalige Genossenschafter bei der az gemeldet. Öffentlich hinstehen will niemand. Die einen sagen, sie hätten ihren Beitrag – 1000 Franken pro Anteilsschein – eher als Spende angesehen denn als gewinnbringende Investition, seien vom Konkurs also höchstens enttäuscht, aber nicht geschädigt. Andere haben mehrere tausend Franken verloren, die sie nur ungern in den Wind schreiben. Übereinstimmung herrscht in der Schilderung des Auftretens des ehemaligen Genossenschaftspräsidenten: Er könne gut reden und die Leute überzeugen, habe sich aber aufgeführt wie – so drückt es ein Genossenschafter aus – «der King». Die wenigsten unterstellen ihm kriminelle Energie, sie vermuten eher, er sei ein Fantast.

Neuer Betreiber für Kraftwerk?

Forderungen gegenüber der Genossenschaft hat auch Franz Zotlöterer geltend gemacht. Er hat das Schweizer Patent für die dem Schöftler Wasserwirbelkraftwerk zugrunde liegende Wirbel-Erfindung inne. Seine Forderungen begründet er damit, dass die Genossenschaft das Produkt trotz gekündetem Patentlizenzvertrag weiter vermarktet habe. Zotlöterer monierte gegenüber der az auch, das Schöftler Kraftwerk sei schlecht gebaut. Er habe grosses Interesse daran, die Anlage «mit solider Technik auszustatten und weiterzubetreiben».