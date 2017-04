Das Inserat macht stutzig: Die Maienzug-Blumenfrauen suchen Helferinnen und Helfer für das Erstellen der Girlanden, das Dekorieren der Spruchtafeln und das Brunnen-Schmücken mit den Schnittblumen. Gehen den Blumenfrauen etwa die Mitarbeiter aus? Wie schlimm steht es, dass die Helfer sogar per Inserat gesucht werden müssen?

Sandra Hess, Mitglied der Maienzugkommission und seit acht Jahren oberste Blumenfrau, winkt ab, so schlimm stehe es nicht. Es sei vielmehr eine Vorsichtsmassnahme: «Letztes Jahr mussten wir in einer Hau-Ruck-Übung die grossen Girlanden für ans Rathaus und an den Oberturm binden. Diesen Stress möchten wir uns dieses Jahr ersparen und haben deshalb einen zusätzlichen Halbtag fürs Girlandenbinden eingeplant.» Und dafür brauche es zusätzliche helfende Hände.

Der Grund für die Mehrarbeit liegt in den Sparmassnahmen (Stabilo 2) der Stadt. Wurde der Rotstift in den letzten beiden Jahren bereits bei den Gratis-Bankettkarten angesetzt, traf es letztes Jahr auch den Posten «Girlanden». Nachdem diese bislang extern gebunden worden waren, übernahmen letztes Jahr erstmals die Blumenfrauen diese Arbeit. «Zum Glück sprangen letztes Jahr die Asylsuchenden in die Bresche, die im Werkhof gerade an ihren Taschenprojekten arbeiteten», sagt Hess. Das sei eine super Sache gewesen. «Wir hoffen, dass sie uns auch dieses Jahr unterstützen können.»

Zwei gesunde Hände reichen

Aber eben, es reicht nicht ganz. Es braucht mehr Nachwuchs. Rund 120 Frauen führt Hess in ihrer Blumenfrauen-Adresskartei, der Stand ändert laufend. «Rund fünf melden sich pro Jahr definitiv ab, 20 bis 30 setzen für ein Jahr aus», so Hess.

Die Helfer arbeiten alle ehrenamtlich, als Dank bekommen sie aber eine Bankett-Karte geschenkt. Die Latte für eine Mitarbeit liegt nicht hoch: Ausgebildete Floristin muss man nicht sein. «Zwei gesunde Hände reichen», sagt Hess und lacht. Dazu braucht es ein bisschen Ausdauer. «Und man sollte sich nicht scheuen, dreckig zu werden.» Notabene ist das Blumenbinden nicht nur den Frauen vorbehalten. «Auch Männer sind natürlich herzlich willkommen», sagt Hess.

Mit dem zusätzlichen Halbtag fürs Girlandenbinden und das Schmücken der Spruchtafeln beginnt die Arbeit für die Blumenfrauen nun schon am Dienstagnachmittag vor dem Maienzug. Am Mittwochmorgen dann werden die Girlanden für die Brunnen gebunden, rund 100 Meter, gewunden aus Tanne, Buchs und Frauenmänteli, gespickt mit Thuja, Efeu und Perückenstrauch. Und am Mittwochnachmittag holt Hess die Schnittblumen für die Kür, für das Brunnenschmücken am Donnerstagmorgen. «Für Donnerstag habe ich nie Probleme, genügend Helfer zu finden», sagt Hess. «Viele Gruppen kümmern sich seit Jahren oder gar Jahrzehnten um den gleichen Brunnen.» Am Montag dann beginnt die Aufräumarbeit.

Hess freut sich über jede helfende Hand. «Es ist eine wunderschöne Arbeit.» Und eine, die die Helfer stolz mache, gehörten die geschmückten Brunnen und Tore doch inzwischen fest zum Maienzuggefühl. «Ein Maienzug ohne Blumen wäre nur halb so schön.»

Interessierte für eine Mithilfe am 4., 5., 6. oder 10. Juli können sich bei Sandra Hess melden: sandrahe@bluemail.ch