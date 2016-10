Dem Stadtrat, der das Budget am Montag gerne ins Trockene gebracht hätte, bereitete das Paket Sorgen. Sehr kurzfristig seien die Anträge zugestellt worden, reklamierte Stadtpräsidentin Jolanda Urech vor dem Einwohnerrat. Erst am Freitag vor der Budget-Debatte, um 14.30 Uhr, seien sie per E-Mail eingegangen.

Gleichwohl befassten sich Stadtrat und Verwaltung in der knappen Zeit, so gut es ging, mit den Anträgen. Dem Stadtrat war das Ganze freilich unangenehm. Der Budgetprozess, sagte die Stadtpräsidentin, sei eigens so angelegt worden, dass genügend Zeit vorhanden sei, um über solche Dinge vor der eigentlichen Budgetsitzung debattieren zu können.

Auswirkungen werden abgeklärt

Am Montagabend wurde den Mitgliedern des Einwohnerrats ein Papier ausgehändigt, in dem der Stadtrat zu allen Anträgen kurz Stellung nahm. Das Papier wurde jedoch nicht öffentlich gemacht, was jetzt – nach der Rückweisung des Budgets durch den Einwohnerrat – keine Rolle mehr spielt. Schliesslich hat der Stadtrat nun den Auftrag, die Anträge in aller Ruhe zu prüfen und ihre möglichen Auswirkungen aufzuzeigen.

«Laut Wosa-Reglement nicht zulässig»

Aus den Ausführungen der Stadtpräsidentin ging allerdings hervor, dass der Stadtrat aus unterschiedlichen Gründen Vorbehalte gegenüber einem Grossteil der Anträge hegt. Zum Teil, so Jolanda Urech, würden Massnahmen vorgeschlagen, die bereits im Budget abgebildet seien. Oder es würden mit einzelnen Anträgen Beschlüsse des Einwohnerrates missachtet. Vor allem aber seien «pauschale Kürzungen in dieser Grössenordnung» laut dem Wosa-Reglement nicht zulässig. In einem solchen Fall müssten die Leistungen, die nicht mehr erbracht werden sollten, ganz genau benannt werden können.

FDP-Fraktionspräsidentin Martina Suter enervierte sich am Montagabend ob den Ausführungen der Stadtpräsidentin. Ihr Eindruck: Wie man es auch immer mache, sei es nicht recht. «In den Globalbudgets», so Martina Suter, «sieht man ja nichts. Aber wenn wir wie letztes Jahr globale Kürzungsvorschläge machen, heisst es, das dürften wir nicht. Wir müssten klar sagen, wo gespart werden solle. Jetzt haben wir es mit Anregungen und Ideen versucht, und jetzt ist es auch wieder nicht recht.» Suter ärgert sich: Das System sei unklarer denn je. «Irgendwie», findet die FDP-Fraktionschefin, «müssen wir doch Einfluss nehmen können.»

Erstmals Detailblätter aufgelegt

Dass die Anträge erst letzten Freitag eingereicht wurden, erklärt Martina Suter mit der Herbstferienzeit. Es sei für die drei Fraktionen nicht ganz so einfach gewesen, koordiniert vorzugehen. Zudem hätten sie ihrerseits nur drei Wochen Zeit gehabt, ihre Vorschläge zu entwickeln.

Nachdem von bürgerlicher Seite stets bemängelt worden sei, dass es anhand der Globalbudgets kaum möglich sei, konkrete Anträge zu formulieren, seien am 20. September – erstmals – in der Aktenauflage Blätter mit Detailangaben erschienen, die es den drei Fraktionen erst erlaubt hätten, konkret an die Arbeit zu gehen. Und dem Stadtrat, so Suter, sei klar gewesen, «dass da etwas kommt – und zwar nicht nur ein einzelner Antrag». Dass die Detailblätter erst verhältnismässig spät zur Verfügung standen, räumte am Montagabend auch Jolanda Urech ein.

Signale von links

Erfreulich findet die FDP-Fraktionspräsidentin, «dass von der Ratslinken ein positives Signal kam». Nachdem der Rückweisungsantrag der Fraktion Pro Aarau/GLP/EVP angenommen wurde, werde es nun einen Austausch über die 26 Anträge geben. In einer von Fraktionspräsident Oliver Bachmann unterzeichneten Medienmitteilung von gestern Dienstag ist freilich von einem «unseriösen Hauruck-Sparvorgehen» der bürgerlichen Parteien die Rede.

Für eine «einseitige Stabilo-Subito-Hauruck-Übung» sei die SP-Fraktion jedoch nicht zu haben. Und schon eine erste Analyse, so Bachmann weiter, habe gezeigt, dass die Qualität der bürgerlichen Ideen «sehr mangelhaft» sei. Zum Teil seien sie schon gar nicht umsetzbar. Befremdend sei es aus SP-Sicht zudem, «nun Knall auf Fall neue Sparmassnahmen aus dem Hut zu zaubern», nachdem in der Stabilo-2-Debatte vor einem Jahr monatelang Zeit dafür vorhanden gewesen wäre. Die Rückweisung des Budgets ermögliche es dem Einwohnerrat nun, «sich mit der gebotenen Ernsthaftigkeit mit den neu vorliegenden Sparvorschlägen auseinanderzusetzen». – Zumindest so weit sind sich Links und Rechts einig.