Wenn Franziska «Fränzi» Iten (29) in ihrem Golfwagen mit den breiten Reifen über den Rasen fährt, winkt sie alle paar Meter jemandem zu. Man kennt sie hier auf dem Golfplatz Entfelden. Noch nicht einmal dreissig Jahre alt, ist Fränzi Iten hier so etwas wie die Chef-Gärtnerin. In ihrem Metier heisst das aber «Head-Greenkeeperin» (das Green ist der kurzgeschnittene Rasen rund um das Loch) – und Iten ist die erste und bislang einzige Frau in der Schweiz, die einen offiziellen Abschluss in ihrem Beruf hat. Sie ist die Chefin der insgesamt sechsköpfigen Greenkeeper-Truppe, die dafür sorgt, dass der Platz immer tiptop im Schuss ist. Sie macht ihre Arbeit offenbar sehr gut: Eben erst wurde Entfelden von der Zeitschrift «Golf Leader» im Ranking der «gepflegtesten Golfclubs der Schweiz» auf Rang 11 gewählt – von 97. Franziska Itens Verdienst? «Der vom ganzen Team natürlich», sagt sie.