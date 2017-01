Für Rolf Portmann, Chef der Kino Aarau AG, ist das erstmalige Public Viewing «ein cooler Gemeinschaftsevent». Der Film wurde live vom TV eingespielt - Public Viewing wie bei der Fussball-EM. Der Eintritt war am ersten Abend gratis - und wird es auch an den folgenden fünf Dienstagen sein. «‹Bestatter›-Fans können für alle Folgen Billette reservieren oder direkt an der Kasse abholen», erklärt Portmann.

Der «Bestatter» wird in Aarau immer mehr zum Event. Bereits in der zweiten Saison ist das Public Viewing im Restaurant Platzhirsch. Am kommenden Sonntag spricht Reto Stalder in der Stadtbibliothek zum Thema ««Fernweh am Sonntag». Und ab kommendem Dienstag ist das Bild «Kinderbegräbnis» von Albert Anker im Kunsthaus ausgestellt (vier Bildbetrachtungen jeweils am Dienstag um 12.15 Uhr).