Ein Strafregistereintrag, eine bedingte Geldstrafe von 2000 Franken und eine Rechnung über 2225 Franken für Busse, Strafbefehlsgebühr und Polizeikosten: Dicke Post, welche Silvia (Name geändert) von der Staatsanwaltschaft zugestellt erhielt. Als hätte es die Mittvierzigerin nicht sonst schon genug «Puff» im Leben. Die Frau lebt teils von der Sozialhilfe, teils von den Alimenten, die der Ex-Mann ihr und dem schulpflichtigen Sohn bezahlen muss. Die Tochter hat sie vor einem halben Jahr aus der Wohnung geworfen – und seither nichts mehr von ihr gehört. Aufgrund schwerer Gesundheitsprobleme ist Silvia nicht arbeitsfähig, eine IV-Rente ist in Abklärung. Gerichtsnotorisch ist dazu, dass Silvia mit der Familie ihres früheren Vermieters im Streit liegt.

Vier kleine Europäische Landschildkröten könnten da zur Aufheiterung beitragen. Stattdessen gibts auch ihretwegen Ärger: Silvia, schrieb der Staatsanwalt im Strafbefehl, habe sich der mehrfachen fahrlässigen Tierquälerei und der fahrlässigen Widerhandlung gegen die Vorschriften über die Tierhaltung schuldig gemacht. Zudem habe sie einer Vorladung des Betreibungsamtes keine Folge geleistet. – Silvia focht den Strafbefehl an. So kam ihr Fall beim Bezirksgericht zur Verhandlung.

Alles fing damit an, dass eines Tages eine Tierärztin vom Kantonalen Veterinärdienst vor Silvias Tür stand. Alarmiert durch eine Meldung, die beim Veterinärdienst eingegangen war. Darin stand, es handle sich um einen akuten Notfall, die Tiere würden sterben, wenn nicht interveniert werde. Die Meldung stammte, wie die Befragung der als Zeugin geladenen Tierärztin durch Gerichtspräsident Reto Leiser ergab, von einer Verwandten von Silvias Vermieter. Da die Tierärztin nicht mit offenen Armen empfangen wurde, bot sie die Polizei auf, um die Kontrolle vornehmen zu können.

Gehege im Treppenhaus

Das mit einem Substrat gefüllte Plastikbecken mit den Schildkröten stand im Treppenhaus, in unmittelbarer Nähe einer Toilette, die auch von den Kunden eines im Erdgeschoss betriebenen Dienstleistungsbetriebs genutzt wird. Laut Strafbefehl war das Gehege zu klein, es gab kein Futter, kein Wasser, keine zusätzliche Wärmequelle, kein zusätzliches UV-Licht. Ungefiltertes UV-Licht benötigten die Schildkröten, um den Panzer auszubilden, erklärte die Frau vom Veterinärdienst vor Gericht. Anzeige erstattete die Tierärztin nicht. Das mache der Veterinärdienst nur in ganz gravierenden Fällen. Silvia habe auch versprochen, sofort Abhilfe zu schaffen. Was sie offenbar auch tat: Bei einer Nachkontrolle war denn auch alles in Ordnung. Anzeige erstattete die Polizei, der die Tierärztin ihren Fachbericht zugestellt hatte.

Das Gehege habe tatsächlich zwei Tage im Treppenhaus gestanden, erklärte Silvia. Einfach darum, weil es zuvor fürchterlich gestürmt habe. Tagsüber hätten sich die Schildkröten sonst im Freien aufgehalten, nachts in der Wohnung. Eine Zeugin, die damals zweimal die Woche als Familienbegleitung bei Silvia und ihrem Sohn vorbeigeschaut hatte, sagte, sie habe nicht den Eindruck gehabt, die Tiere würden schlecht gehalten. Auch Wasser und frischer Salat, so die Frau vom Sozialdienst, die sich selber mit Schildkröten auskennt, sei jeweils vorhanden gewesen. Weshalb denn nicht auch bei der Kontrolle nach der Alarmmeldung? Silvia vermutete, eine Drittperson habe das Wasser und den Salat in böser Absicht entfernt. Ein Name fiel keiner, aber die Frage stand im Raum: Könnte es am Ende gar die Denunziantin gewesen sein?

«Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen», sagte Silvias Verteidiger. Seine Mandantin sei vom Vorhalt der Tierquälerei und des Ungehorsams im Betreibungs- und Konkursverfahren freizusprechen. Die Kontrolle sei in einer speziellen Situation erfolgt. Bei der Platzierung des Beckens im Treppenhaus habe es sich um eine vorübergehende Notlösung gehandelt. Es liege damit höchstens eine einfache Widerhandlung gegen die Tierhaltungsvorschriften vor, die mit einer Busse zu ahnden sei. Ein Strafregistereintrag sei völlig unverhältnismässig. Von der Pfändungsankündigung habe Silvia nichts gewusst. Einer zweiten Vorladung habe sie denn auch ohne weiteres Folge geleistet. Den eingeschriebenen Brief habe möglicherweise die damals zu Hause wohnende Tochter entgegengenommen und der Mutter nicht weitergeleitet. Silvia selber war an jenem Tag in ärztlicher Behandlung.

Gerichtspräsident Leiser beurteilte die Aussagen der Entlastungszeugin von der Familienbegleitung als ausgesprochen glaubwürdig und sprach Silvia von Schuld und Strafe frei. Die Verfahrenskosten und die Entschädigung ihres Verteidigers gehen zulasten der Staatskasse.

Sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft, so Leiser, hätten es nicht für nötig befunden, unabhängige Personen zu befragen, «die hätten sagen können, wie der Normalfall aussah». Auch hätten sie sich schon gewisse Fragen stellen müssen angesichts des Umstandes, dass die Beschuldigte und die Vermieterfamilie im Streit miteinander liegen. Es lasse sich nicht ausschliessen, dass sich Drittpersonen am Wasser und am Futter der Schildkröten zu schaffen machten. Es sei ja schon seltsam, stellte der Gerichtspräsident fest, dass jemand den Veterinärdienst avisiere, wo es doch ein Leichtes gewesen wäre, das Wassergefäss einfach neu aufzufüllen. «Wasser hätte es ja zwei Meter daneben gegeben.»

«Falsche» Schildkrötenart

War das Gehege zu klein? Für die Beantwortung dieser Frage, so Reto Leiser, fehlten mangels Messungen objektive Ansatzpunkte. Die Frau vom Veterinärdienst betone zwar die Bedeutung von UV-Lampen und Wärmequellen, als Richter müsse er sich aber ans Gesetz halten. Und bei den Europäischen Landschildkröten fehle im Anhang der Tierschutzverordnung just der für gewisse andere Schildkrötenarten geltende Wärme- und UV-Lampen-Passus. Bei der Pfändungsgeschichte schliesslich sei nur klar, dass jemand den eingeschriebenen Brief in Empfang genommen habe. Nachgewiesen sei aber, dass Silvia an jenem Tag ärztliche Leistungen beanspruchte. Daran, dass sie den Brief entgegengenommen habe, bestünden daher ernsthafte Zweifel.