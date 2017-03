Die Interessengemeinschaft City-Märt Aarau habe wie der Detailhandel generell 2016 ein durchzogenes, herausforderndes Jahr erlebt. Das liess der abtretende Präsident der Vereinigung, Christoph Schmid, an der Generalversammlung am Dienstagabend durchblicken.

Ein Jahr aber mit diversen Erfolgserlebnissen für die IG City-Märt – vom Grossandrang beim Lebkuchenverzieren bis hin zum Umstand, dass es der IG letztes Jahr gelungen ist, ein Eigenkapital von rund 10 000 Franken zu bilden.

Schmid, der am Dienstag verabschiedet wurde, hat im letzten Herbst die Igelweid in Richtung Brugg verlassen. Das IG-Präsidium hatte seither interimistisch Coop-City-Leiterin Gabriela Gerber inne. Per Ende März verlässt jedoch auch sie den City-Märt. Da die Nachfolge bei Coop noch nicht geklärt ist, liess sie sich mit den verbleibenden Vorstandsmitgliedern zusammen noch einmal ins Führungsgremium der IG wählen.

Ihr Nachfolger wird sie zu gegebener Zeit als Coop-City-Vertreter im Vorstand ablösen. Das Interimspräsidium hat Gerber jedoch bereits abgegeben. Wer die IG inskünftig führen wird, ist offen. Das Präsidium ist einstweilen vakant. Vizepräsident bleibt Beat Jaisli (Jaisli Beck AG). Ebenfalls als Vorstandsmitglieder wiedergewählt wurden Monika Küng (MM Migros Aarau), Jaska Graef (Manor Aarau) und Vital Baldinger (Baldinger & Baldinger AG).

«8 bis 8» interessiert nicht alle

Die in den letzten Jahren gehandhabten Weihnachtsöffnungszeiten sollen nun institutionalisiert werden. Im Budget 2017 findet sich ein Posten «Sonderöffnungszeiten 8 bis 8» über 3000 Franken. Dabei geht es um die Kommunikation respektive Werbung für die Tage vor Weihnachten und Neujahr, an denen die drei grossen Detailhändler im City-Märt – Coop, Manor und Migros – während 12 Stunden geöffnet sind.

Welche Tage es betrifft, hängt jeweils davon ab, wie diese fallen. 2016 galt «8 bis 8» an vier Tagen: am 22., 23., 29. und am 30. Dezember. Vor drei Jahren, sagte Gabriela Gerber, habe man damit angefangen. Und manche Kunden hätten sich daran gewöhnt.

Bis jetzt haben die drei Grossen die Werbung für «8 bis 8» selber getragen. Wenn die erforderlichen Mittel nun im Budget auftauchten, sagte David Gygax, «bezahlen wir Kleinen die Werbung der Grossen». Von den Kleinen, so Gygax weiter, könne nämlich keiner «8 bis 8» durchziehen. Wie man gesehen habe, seien die Kunden bei den Sonntagsverkäufen im Dezember erst um 15 Uhr in die Läden gekommen. Und da wolle man «8 bis 8» realisieren.

Vizepräsident Beat Jaisli, selber ein Vertreter der Kleinen, fand, sonst sei es eher umgekehrt. Für einmal sollten nun die Kleinen die Grossen unterstützen. Diese hätten gar keine Wahl, erhielten sie doch entsprechende Befehle von oben.

Und Vital Baldinger erklärte, die Tendenz gehe nun einmal, ob man das schätze oder nicht, in Richtung längere Öffnungszeiten. «8 bis 8» ist eine blosse Empfehlung. Es ist jedem Landenbesitzer überlassen, offen zu halten oder nicht. Zentrum-Aarau-Präsident Stefan Jost merkte dazu an, für jene Zentrum-Geschäfte, die es bisher probiert hätten, habe es sich nicht gelohnt.

Ein anderer Werbeposten wurde im Gegenzug schon 2016 aus dem Budget gekippt: Mit Blick auf die katholischen Festtage waren 2015 noch rund 5000 Franken ausgegeben worden, um Kunden namentlich aus der solothurnischen Nachbarschaft in den City-Märt zu locken. «Die katholischen Festtage», stellte Vital Baldinger fest, «bringen nicht mehr dasselbe wie früher.»

Bemalte Hasen gleich mitnehmen

Die grossen bemalten Hasen, die man in den letzten Jahren – im Verein mit Zentrum Aarau – auf Ostern hin jeweils aufgestellt hat, kommen 2017 zu ihrem letzten offiziellen Auftritt. Wie schon letztes Jahr werden sie nicht mehr in den einzelnen Läden, sondern in der Mall platziert.

Nach ihrem finalen Einsatz werden sie versteigert. Der Erlös geht an die «Zauberlaterne». Unter 50 Franken geht nichts. Der Preis soll nach Möglichkeit aber hochgetrieben werden – bis zu vielleicht 1000 Franken, wie Gabriela Gerber sagte. Die ersteigerten Hasen muss man gleich mitnehmen. Dazu meinte Gabriela Gerber: «Die Hasen sind zwar sperrig – schwer sind sie aber nicht.»

Das Lebkuchenherzen-Verzieren gibt es weiterhin. Nachdem 2015 Zweifel an der Wertschätzung aufgekommen waren, erfüllte der letztjährige Grossandrang Beat Jaisli mit frischer Motivation. 360 Lebkuchen wurden verziert. «Um 15.45 Uhr hatten wir keine mehr», so Jaisli. Und: «Fast alle sagten: ‹Merci!›» – In den Vorjahren waren stets Lebkuchen übrig geblieben.