Wenn man am Gränicher Bahnhof den Laden «Atelier Bijou – old to new» betritt, bleibt das Auge immer wieder hängen. Ketten, Armbänder, Ringe alle aus einem untypischen Material, das man doch schon irgendwo mal gesehen hat: Nespresso-Kapseln. Flachgedrückt, zu Perlen zusammengepresst oder komplex geschwungen und umgeformt. Der kreative Geist, der hinter den kleinen Kreationen steckt, ist die 42-jährige Monika Neumärker aus Gränichen, die seit August zusammen mit zwei weiteren Recycling- beziehungsweise Shabby-Chic-Künstlerinnen das kleine Lokal abwechselnd führt. «Hätten Sie gern einen Kaffee?», fragt die glücklich strahlende Gränicherin, bereits an der kleinen Nespresso-Maschine positioniert. What else? Sie ist um jeden Kaffee froh, das aufgebraucht wird. Schliesslich ergibt sich dadurch das Rohmaterial für ihre kleinen Werke. Zwischen fünf und sechs Kaffees täglich trinkt sie selber. Weitere Kapseln bringen ihr Kunden und Bekannte regelmässig vorbei. Um ein Armband herzustellen, braucht sie etwa 20 Kapseln und eine Stunde Zeit.

An ihrem Arbeitstisch schneidet Neumärker mit einem Messer sauber den Rand der leeren Kapsel ab. Diesen formt sie mit einer Rundzange routiniert zu einer geschwungenen kleinen Perle. «Chnübliarbeit», sagt sie lachend. Diese mag sie aber. Den ganzen Tag, sieben Tage auf sieben, beschäftigt sie sich mit den Kaffeekapseln. Stundenlang wäscht sie die Kapseln fein säuberlich und kocht sie aus, sucht in Facebook-Gruppen nach Inspiration und auf Ricardo.ch nach Limited Editions, oder arbeitet an neuen Mustern. Aktuell zum Beispiel an aussergewöhnliche Weihnachtsdeko und an kleinen Glücksbringer-Engelchen. Ihre Werke verkauft sie im Laden, online und vor allem an Märkten. «Da fragen die Leute manchmal schon, wie ich nur auf die Ideen komme», sagt sie und lacht.

Pinke Rebellin

Die Leidenschaft für die Nespresso-Kapseln-Kunst entdeckte die ursprünglich Nicht-Kaffeetrinkerin aus Zufall, als sie vor zwei Jahren alte Gegenstände bei der lokalen Sammelstelle entsorgen wollte. «Da lag eine pinke Nespresso-Kaffeekapsel», erinnert sich Neumärker ganz genau. «Ich mag Pink und fand die Kapsel einfach schön.» Sie wünschte sich, das kleine Ding irgendwie wiederverwenden zu können. So begann sie inspiriert von Youtube-Videos auszuprobieren, was sich alles so mit der Alukapsel machen lässt. Und entdeckte dadurch ein riesiges kreatives Potenzial. In der Kaffeekapsel und in ihr selbst. «Die Kaffeekapseln haben mein Leben verändert», sagt die ehemalige Spitalgehilfin. Kurz bevor sie die Kapselkunst entdeckte, diagnostizierte man ihr das Borderline-Syndrom. «Ich machte gerade eine schwierige Zeit durch», erinnert sie sich. Die Beschäftigung mit den Kaffeekapseln tat ihr gut. So gut, dass sie heute strahlend im Ladenlokal stehen kann. «Wenn die Leute erstaunt meine Werke betrachten und Freude daran haben, ist das eine Riesenbestätigung und Freude für mich», sagt sie. Was sie verdiene, investiere sie in den Laden. Und diesen könne sie auch nur haben, weil sie sich die Miete mit den zwei anderen Frauen teilt.

Gestärkt wird ihre Kaffeekapseln-Leidenschaft von der Motivation, Dinge wiederzuverwerten. «Man sollte nicht alles einfach wegwerfen.» Deshalb verwendet sie für ihre Werke langsam auch weitere Materialien. Aktuell: alte Veloschläuche.