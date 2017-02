4. Wer redet wann mit wem?

Am Wochenende erhielten die Einsprecher eine schriftliche «Einladung zu einer Aussprache in Sachen Keba». Darin heisst es: «Wir alle haben in den letzten Tagen viel über die Situation in und um die neu renovierte Keba Region Aarau gehört und gelesen. Uns allen ist es wichtig, dass wir gemeinsam bald zu einer Einigung kommen.» Unterschrieben ist der Brief von Keba-Präsident Heinz Zaugg sowie dem zuständigen Stadtrat Hanspeter Hilfiker, von «Argovia Stars»-Sportchef Heinz Leuenberger und von Marianne Stocker, Vizepräsidentin des Eislaufclubs. Die Aussprache findet heute Dienstagabend in der Keba statt. «Die Medien sind bewusst nicht eingeladen», sagt Hilfiker zum OT. «Wir wollen im kleinen Kreis – ohne Gemeinden, nur zwischen Betreiber, Club-Nutzern und Einsprechenden – Lösungen suchen.»