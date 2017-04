Sie haben eine Vorliebe für Coworking Spaces. Woher kommt das?

In meiner Zeit bei Microsoft haben wir uns viele Gedanken zur Zukunft der Arbeit gemacht und auch sehr aktiv damit experimentiert. Wir hatten bereits 2009 die Initiative «Home Office Day» lanciert. Coworking Spaces haben den Vorteil, dass man nicht den Haushalt und die Kinder hinter sich hat, sondern konzentriert arbeiten kann – und das in der Nähe des Wohnortes. So habe ich letzte Woche den neuen Popup Coworking Space beim Restaurant Sportplatz getestet.

Sie wurden im August Schulrätin des Bezirks Aarau, im Januar Präsidentin der FDP Aarau und sind jetzt Stadtratskandidatin. Sie scheinen gezielt eine Karriere als Politikerin anzustreben.

Ich habe das Amt als Gerichtspräsidentin aufgegeben, war jetzt eine Zeit lang vor allem zu Hause und nun ist der Moment gekommen, meinen Horizont zu öffnen. Ich möchte wieder vermehrt beruflich tätig werden. An der Politik habe ich wahnsinnig Freude bekommen. Sie liegt mir, das mache ich gerne. Ich finde es eine wunderbare Chance, mitzuwirken, damit die Stadt auch noch in 30 Jahren lebens- und liebenswert ist.

Haben Sie ein Wunschressort im Stadtrat?

Nein, da bin ich offen. Als Neue nehme ich das, was verfügbar ist. Ich könnte mich in jeden Bereich einarbeiten.

Sie schreiben auf Ihrer Website, Sie seien Verwaltungsratspräsidentin eines Grosshandelsunternehmens. Das tönt nach geheimnisvoll nach Import/Export …

Es ist Import und Vertrieb. Das Unternehmen hat mein Vater gegründet und mein Bruder ist dort Geschäftsführer. Er vertreibt insbesondere Sportschuhe, Sportartikel, Freizeitartikel im Grosshandel.

Welche Marken?

Früher hatten sie beispielsweise Doc Martens, jetzt vor allem Merrell, Saucony und Nikwax-Produkte.

Welchen Sport treiben Sie? Immer noch Ballett?

Nein, nein, längst nicht mehr. Ich bin passionierte Skifahrerin. Wir waren in diesem Winter oft in Laax. Sonst bin ich gerne in der Natur: Velofahren, Schwimmen. Auch die Kinder sind mein Fitnessprogramm.

Waren Sie in der Pfadi?

Nein, kurz in der Jungschar in Möriken.

Ihr Heimatort ist Menziken. Was ist Ihre Beziehung zum Wynental?

Mein Grossvater ist in Menziken in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Als Gerichtspräsidentin war ich im Wynental tätig.

Wurden Sie im Elternhaus politisch geprägt?

Mein Vater ist in Wildegg aufgewachsen. Meine Mutter stammt aus Prag. Ich sah deshalb früh auch eine andere Welt, den Kommunismus. Mein Vater hat sich als Unternehmer selbstständig gemacht, als ich etwa zehn Jahre alt war. Er war nie politisch aktiv, aber wir haben am Mittagstisch viel diskutiert.

Sprechen Sie Tschechisch?

Mit meiner Grossmutter habe ich Tschechisch gesprochen, jetzt habe ich aber nur noch rudimentäre Kenntnisse dieser Sprache.

Was hat Sie am Stadtratswahlkampf bisher am meisten überrascht?

Es war eine spannende Zeit, bis alle Parteien Farbe bekannt und ihre Kandidaten präsentiert hatten. Eine Überraschung war das Polit-Comeback von Hanspeter Thür. Bei der SP hatte ich nicht Daniel Siegenthaler als Kandidat für das Stadtpräsidium erwartet. Als Bisherige wäre Franziska Graf eher auf der Hand gelegen.

Was sind die Konsequenzen aus der Thür-Kandidatur?

Der bürgerliche Schulterschluss ist noch wichtiger. Es wird eine grosse Herausforderung sein, dass wir unsere Sitze halten können. Der Grossratswahlkampf hat gezeigt, dass die Links-Grünen sehr gut mobilisieren können.

Bleiben Sie trotz Ihres Wahlkampfs weiterhin Parteipräsidentin?

Ja, aber wir haben eine interne Aufgabenteilung. Vizepräsident Patrick Deucher ist Wahlkampfleiter. Gewisse Themen übernimmt er. So auch die Absprachen mit anderen Parteien.