Das Foto stammt aus dem Jahr 1972. Der junge Herr rechts ist der Unternehmer und spätere Zürcher SVP-Nationalrat Walter Frey (damals 29). Neben ihm steht eine japanische Industrie-Ikone: Eiji Toyoda (2013 im Alter von 100 Jahren gestorben). Er hatte aus der kleinen Autofabrik seines Cousins Kiichiro den Weltkonzern Toyota gemacht. Eiji Toyoda war in die Schweiz gejettet und mit dem Heli in den Aargau geflogen, um in Safenwil bei der Einweihung des Importzentrums von Toyota mit dabei zu sein. Die japanische Automarke ist damals so richtig in unserem Land angekommen. Fünf Jahre, nachdem die Emil Frey AG damit begonnen hatte, als erster Importeur japanische Autos in die Schweiz einzuführen. In diesen Tagen jährt sich zum fünfzigsten Mal der «Sprung von Adliswil»: Walter Frey ist am 17. Februar 1967 mit einem Toyota Corona 1500 durch den roten Punkt einer übergrossen japanischen Flagge gefahren.

Von 30 auf 77 Jobs gewachsen

Erster Sitz der Toyota Schweiz AG war Urdorf (ZH). Das Unternehmen begann in den sechziger Jahren mit einer zehnköpfigen Belegschaft. Beim Umzug nach Safenwil waren es bereits rund 30 Angestellte. Und heute? «Die Toyota AG beschäftigt 77 Angestellte – inklusive 3 Lernende», erklärt Pressesprecherin Andrea Auer. Auch die Geschäftsleitung hat ihre Büros in Safenwil. Deren Vorsitzender ist neuerdings Christian Künstler (36). Er trat Mitte Januar die Nachfolge von Philipp Rhomberg (47) an, der nach Zürich in die Geschäftsleitung der Emil-Frey-Gruppe wechselte. Der gebürtige Deutsche Christian Künstler ist seit elf Jahren für Toyota Schweiz tätig.