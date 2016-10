Im Extremfall ist jede 10. Wohnung ungenutzt: 6687 standen am 1. Juni im Aargau leer. Am meisten Leerwohnungen hatte es in den Bezirken Baden (1134), Aarau (1010) und Zofingen (918). Die kantonsweit grösste Zunahme verzeichnete der Bezirk Lenzburg mit einem Plus von 262. Gefolgt von den Bezirken Zurzach (plus 147) und Aarau (plus 114).