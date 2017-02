Seit einem halben Jahr darf in der Schweiz Hanf als Raucherware verkauft werden – allerdings nur, wenn er weniger als ein Prozent der psychoaktiven Substanz THC (Tetrahydrocannabinol) enthält. Jetzt ist das THC-freie «Gras» auch in Aarau erhältlich – im Studio «Heartgame Tattoo & Skin Beauty» an der Vorderen Vorstadt. «Viele unserer Freunde konsumieren dieses Marihuana und müssen extra nach Zürich fahren, um es zu kaufen», sagt Mitinhaberin Scarlett Kuhn. «Da dachten wir: Unser Laden ist gross genug, wir probieren es aus.» Der Verkauf sei sehr gut angelaufen, sogar aus Basel sind schon Kunden gekommen. Noch wirft der eine oder andere einen misstrauischen Blicke in Richtung der kleinen Vitrine neben dem Empfang: «Viele wissen gar nicht, dass es legales, THC-freies Marihuana gibt», sagt Kuhn. Der Laie mag sich fragen: Wieso Marihuana rauchen, wenn es gar nicht high macht? «Viele Leute wollen eben gerade nicht high werden, schätzen aber die anderen, positiven Wirkungen», erklärt Kuhn. «Der in Marihuana enthaltene Wirkstoff CBD (Cannabidiol) beruhigt, wirkt krampflösend und gegen Bauchweh sowie Übelkeit. Ausserdem hilft er beim Schlafen.» Andere mögen ganz einfach den Hanf-Geschmack.

Problem für Polizei

Verkauft wird das «Gras» in Säckli à 4 Gramm, die um die 50 Franken kosten. So ein Säckli reicht für ungefähr 15 «Joints». Ganz unproblematisch ist der Konsum nicht – Lungenschädigungen können bei regelmässigem Konsum auch ohne THC entstehen. Und: Die Polizei kann von blossem Auge nicht unterscheiden, ob jemand einen legalen Joint raucht oder sich die Birne zudröhnt. Entsprechend kann sie Ordnungsbussen von 100 Franken ausstellen. Betroffene können aber verlangen, dass die Polizei das Marihuana analysieren lässt. Liegt der THC-Gehalt tatsächlich unter einem Prozent, kommt der Betroffene davon – ohne Kosten, aber mit Umtrieben. Gut zu wissen: «Solange das Säckli zugeschweisst ist, gibt der Hersteller eine Garantie darauf, dass legales Marihuana drin ist», so Scarlett Kuhn.