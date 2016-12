Die Situation auf dem Parkplatz des Wildparks Roggenhausen gestaltet sich an schönen Wochenenden haarsträubend: Da wird das Auto abgestellt, wo es gerade Platz hat. Ob mit Parkfeldmarkierung darum herum oder nicht, ist einzelnen Ausflüglern schnurz, ebenso, ob sie den Weg versperren – schlimmstenfalls auch der Feuerwehr und dem Rettungsdienst. Zwar spazieren sie gern zu den Wildtiergehegen, der Fussmarsch von den beiden Parkplätzen auf der Schanz bis ins Roggi ist ihnen aber dann doch zu weit. Und das Parkieren zu teuer. Denn auf dem Roggi-Parkplatz parkiert man nicht nur in der Nähe, sondern auch noch gratis.

Damit soll endlich Schluss sein, findet die Ortsbürgergemeinde Aarau. 2015 hat sie beschlossen, die 59 Parkplätze kostenpflichtig zu machen, um über das Wildwest-Parkieren Herr zu werden. Angedacht war, das noch 2016 umzusetzen. Doch nun macht den Ortsbürgern die Technik einen Strich durch die Rechnung.

«Wir wollen nicht nur Parkuhren installieren, sondern insbesondere auch eine Anzeige, die die Autofahrer über die Anzahl freier Parkplätze orientiert», sagt Margrit Röthlisberger, Leiterin Sektion Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde. Denn würden die Autofahrer erst in die Sackgasse hineinfahren und dann merken, dass kein Platz mehr frei ist, sei der Waldrand als Abstellplatz zu verlockend. «Sehen sie gleich von der Strasse aus, dass es keinen freien Platz mehr hat, können sie gleich weiter auf die Schanz fahren.»

Die Idee: In den Boden gesetzte Bodenschlaufen sollen die ein- und ausfahrenden Autos zählen und den Stand auf elektronischen Tafeln anzeigen. So wäre auch sichergestellt, dass ein Lieferantenfahrzeug, das bis zum Roggi fährt, nicht als parkiertes Fahrzeug zählt. Auf den ersten Blick ein verlässliches System, das auch bereits an vielen Orten in der Stadt funktioniert.

Das System hat seine Tücken

Doch auf den zweiten Blick zeigt sich: Das System hat seine Tücken. Es braucht Platz. «Die Zufahrten auf den Parkplatz und weiter in den Wald sind so schmal, dass sich die Einfahrts- und Ausfahrtsspuren überschneiden», sagt Angela Disch, die das Projekt für die Ortsbürgergemeinde betreut. «So können die Sensoren die Autos nicht eindeutig als einfahrend oder ausfahrend registrieren.» Das Ergebnis wären falsche Angaben und hässige Autofahrer. Die Lösung ist bereits gefunden: Einzelparkplatzerfassung. «Wir werden das nächstes Jahr umsetzen», sagt Disch.

Doch warum hat die Ortsbürgergemeinde nicht wenigstens bereits die Parkuhren aufgestellt? «Die Parkuhren müssen mit dem System der Parkplatzbewirtschaftung korrespondieren», sagt Disch. «Hätten wir einfach Parkuhren aufgestellt, hätten wir riskiert, sie nach dem Einbau der Einzelparkplatzerfassung austauschen müssen.» Und Margrit Röthlisberger betont: «Der Ortsbürgergemeinde geht es nicht darum, Geld zu verdienen.» Schliesslich sei ja auch der Besuch des Wildparks kostenlos. «Wir wollen nur endlich die Situation beruhigen.»