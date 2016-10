Da flackert ein störrisches Lämpchen, dort turnt jemand zitterig auf den Sprossen einer Bockleiter und hinter Theken und Ständern wird in grossen Kisten gewühlt. Die Aufregung ist in der Alten Reithalle nahezu greifbar. Es ist der Abend vor der Eröffnung der «in&out», der «wichtigsten Trend- und Verkaufsmesse für Schweizer Design».

Und auch wenn es die zehnte Ausgabe ist, so ist es doch für alle Aussteller wie das erste Mal: Zum ersten Mal findet die «in&out» in Aarau statt. «Die Nervosität ist gross», sagt Maja Baumann aus Erlinsbach SO, die die Messe gemeinsam mit Brigitte Hürzeler aus Schönenwerd organisiert. «Jetzt müssen wir da und dort gut zureden.»

«Ein absoluter Glücksfall»

Doch die Aufregung lohnt sich: «Aarau als neuer Standort ist ein absoluter Glücksfall», sagt Hürzeler. Sechs Jahre lang fand die Messe in Schönenwerd statt, drei Jahre in Langenthal. Da hätten gewisse Aussteller die Nase gerümpft, «zu unbekannt», schnödeten sie, oder «nicht gut erreichbar».

In Aarau ist das kein Thema mehr. Und mit dem Ausstellungsort, der Alten Reithalle, sind die beiden mehr als zufrieden. «Die Halle ist der Hammer», sagt Hürzeler und zieht die Jacke etwas enger um die Schultern, «auch wenn sie nicht geheizt ist.»

Richtig kalt wurde den beiden Frauen bei den Vorbereitungsarbeiten jedoch selten: Weil die Paletten mit den Stellwänden nicht durch die Türen passten, musste jede Wand einzeln in die Halle getragen werden. Ein Kraftakt. Baumann zuckt mit den Schultern und lacht. «Das sind die Tücken des ersten Mals. Das gehört dazu.»

«Aarau hat ein Flair für schöne Dinge»

Wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnung am Freitagmittag ist die Plackerei sowieso vergessen: Die meisten Aussteller haben ihre Stände aufgebaut und eingerichtet, es summt und brummt in der Halle. Und mitten im emsigen Treiben stehen die geladenen Gäste für den Eröffnungsapéro und lauschen der Ansprache von Stadtpräsidentin Jolanda Urech.

Sie finde, die Designmesse passe ausgezeichnet nach Aarau, die Stadt habe ein Flair für schöne Dinge. «Und die Alte Reithalle, ein Ort mitten in der Stadt, ist von der Ausstrahlung her der perfekte Ort für diese Messe.»

Ohne Billig-Konkurrenz im Nacken

Die Aussteller stammen aus den Bereichen Mode, Wohnaccessoires, Schmuck, Textil, Schuhe, Keramik, Karten und Papeterie. Was sie eint: Ihre Produkte werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Dieser Fokus unterscheide die «in&out» denn auch von anderen Designmessen, sagt Hürzeler. Und es mache sie zu einer wichtigen Plattform für die Hersteller, die den Kunden ihre Produkte vorstellen, die Philosophie dahinter erklären können – ohne den Konkurrent im Nacken, der mit dem im Ausland produzierten und deshalb günstigeren Produkt lauert.

«Unser Publikum legt Wert auf regionale Produkte und lässt sich das auch etwas kosten», sagt Hürzeler. Entsprechend hoch seien die Umsätze, die an der Messe erzielt würden. Ausserdem sei ihr Publikum ein treues, so Baumann. «Wir rechnen mit bis zu 5000 Besuchern.»

Designmesse «in&out» in der Alten Reithalle am Apfelhausenweg 20 in Aarau. Freitag 12 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr.