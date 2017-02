Das Lokal «Les Amis» im Gewölbekeller des neuen Hotels Kettenbrücke wurde Ende April 2016 eröffnet. Es startete fulminant, das Interesse war von Anfang an gross. Auch der Zulauf zu den Events ist jeweils unübersehbar. Themenabende wie aktuell «Wodka Tasting», «Wine for Women», «La Tavolata» oder «Back to the 90’s» kommen gut an. Eine Durststrecke gab es im letzten Sommer, als das Aarauer Ausgängervolk die Abende lieber unter freiem Himmel als im Gewölbekeller verbrachte.

Die Club-Betreiber erkannten gleich zu Beginn, dass den Gästen im Sommer ein Platz zum Verweilen im Freien angeboten werden muss. Auch in der Baueingabe der Frei Architekten AG für die Aussennutzung des Lokals heisst es, die Betreiber hätten gemerkt, «dass Lokale mit Terrassen während den wärmeren Tagen attraktiver sind als diejenigen ohne Möglichkeit zum draussen Sitzen». Auf Anfrage bestätigt Georgios Antoniadis von der Les Amis GmbH den Umsatzrückgang im Sommer: «Klar, wir haben es gemerkt.» Von einem massiven Einbruch könne allerdings auch wieder nicht die Rede sein.

Das nun aufliegende Gesuch ist eigentlich nicht neu. «Wir haben es schon dreimal eingegeben», sagt Antoniadis. Dreimal seit April letzten Jahres. Grund der Komplikation: Die Mühlemattstrasse ist eine Kantonsstrasse. Darum muss auch der Kanton seinen Segen zum Ganzen geben. «Jetzt», so Antoniadis, «ist alles sauber aufgegleist.» Das Gesuch liegt bis zum 27. Februar öffentlich auf.

25 Sitzplätze vorgesehen

Die durch eine heute schon bestehende Mauer von der Mühlemattstrasse begrenzte und nur leicht gegenüber Fahrbahn und Trottoir erhöhte Terrasse wird rund 25 Sitzplätze umfassen. Die Gäste werden vom «Les-Amis»-Servicepersonal» bedient. Die mit dem Gesuch zur Bewilligung unterbreiteten Öffnungszeiten sind auf 17 bis 24 Uhr festgelegt. Von Dienstag bis Donnerstag entspricht das den Öffnungszeiten des Lokals. Freitags und samstags hält das «Les Amis» bis 2 Uhr offen. Um 24 Uhr, so Antoniadis, wird auch an diesen Tagen der Service im Aussenbereich eingestellt. Dass einzelne Gäste dann noch draussen sitzen bleiben und ihre Gläser austrinken würden, lasse sich natürlich nicht verhindern. Auf der Website des Clubs werden die Gäste explizit gebeten, draussen die Nachtruhe der Anwohner und der Hotelgäste zu respektieren.

Beim Mobiliar auf dem Vorplatz hält man sich an dänisches Design, das an die sechziger Jahre erinnert. Klassische Stahlrahmen, schwarzes Flechtwerk und filigran wirkende Gestelle sind vorgesehen. Zur Verfügung stehen den Gästen eine Lounge mit zwei Clubtischen im Bereich, der an die Mauer der Garageneinfahrt grenzt, ein Hochtisch mit vier Barhockern an der Nordwand des Hotel-Neubautraktes und drei Rundtische mit jeweils vier Stühlen direkt vor dem Eingang zum «Les Amis». Dazu kommen – als Sichtschutz – 12 rechteckige Pflanzentöpfe.

Im letzten Sommer hat das «Les Amis» auch ein Gesuch für generell verlängerte Öffnungszeiten eingereicht. Konkret ging es darum, dass der Club-Betrieb freitags und samstags bis 4 Uhr früh verlängert werden könnte. Gegen das Gesuch gingen zwei Einsprachen ein. Mit den Einsprechern, sagt Georgios Antoniadis, sei man inzwischen ins Reine gekommen. «Die Bewilligung haben wir erhalten.» Das heisst aber nicht, dass das «Les Amis» nun zweimal die Woche bis 4 Uhr früh offen hält. Von der Möglichkeit werde nur bei Bedarf Gebrauch gemacht, stellt Antoniadis klar.