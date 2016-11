Die Aarauer fürchteten, der «Bären»-Wirt würde so nicht nur «alle Fuhrungen, Maultier und andere Reisende an sich ziehen, sondern wolle auch eine Niederlag der Kaufmannsgüter machen, wodurch unsere Handwerker dermassen geschädigt würden, dass sie bald ihr Stück Brot nicht mehr zu verdienen wüssten.»

Aarau könne eine solche Konkurrenz nicht ertragen, klönte der Stadtrat, und wenn die Berner den Hediger gewähren lassen würden, käme es so weit, dass die armen Aarauer Bürger bald auswärts arbeiten müssten, «das Vaterland mit dem Rücken ansehen und Weib und Kind vor dem Söistal (Saustall) daheim lassen.»

Doch die Berner liessen sich vom Aarauer Gejammer nicht erweichen und stellten sich auf den Standpunkt, eine solche «Reparierung» nicht verhindern zu können. «Und so stand der ‹Bären› bald als behäbiges, einladendes und geräumiges Haus an der Suhrenbrücke und profitierte vom zunehmenden Verkehr», schreibt Dorfhistoriker Max Byland in seiner Chronik «Alt-Buchs» aus dem Jahr 1960.

Ohne Konkurrenz bis 1831

Konkurrenz bekam der Buchser «Bären» erst im Jahr 1831. Nicht, dass nicht auch andere Buchser gerne eine Pinte oder ein Kaffeehaus eröffnet hätten, doch war der Regierungsrat bei der Vergabe der Lizenzen sehr zurückhaltend. Und so blieb der Konkurrenz nichts anderes übrig, als in einer Eigengewächswirtschaft Wein aus eigener Produktion sowie Käse und Brot anzubieten.

1831 aber bekam Samuel Gysi im dritten Anlauf die Pintwirtschafts-Konzession. Ihm lief es so gut wie dem «Bären», doch wirtschaftete er so schlecht, dass er 1841 bereits wieder bankrott ging. Das kam Schreiner Friedrich Lienhard zugute, der die Konzession für die spätere «Brauerei» bekam. Es folgten ab 1870 Restaurant um Restaurant: Bauernstube, Eintracht, Sonnenhof, Frohsinn, Suhrebrücke, Maurer, Zunftstube (heute Jaisli) und andere mehr.

Die Konkurrenz setzte dem «Bären» zu. Es kam zu zahlreichen Wirte-Wechseln, im 20. Jahrhundert sogar im Jahresrhythmus. Der Betrieb serbelte, obwohl eine Kegelbahn, ein Tanzlokal und eine Gartenwirtschaft gebaut worden waren. Im einstigen Ökonomiegebäude verkaufte inzwischen der Konsumverein Buchs Lebensmittel, daneben hatte sich ein Frisör eingerichtet.

1987 wurde ein Projektwettbewerb für das Areal lanciert; Restaurant, Hotel, Läden und Wohnungen sollten hier anstelle des heruntergekommenen Hauses entstehen. 1990 wurde die Liegenschaft in Schutt und Asche gelegt, im Rahmen einer Zivilschutzübung. Nach 429 Jahren wurde das Kapitel «Bären» geschlossen, das des «Bärenranks» ist angebrochen. Eine unendliche Geschichte.