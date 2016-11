Der neue Stadtschreiber Daniel Roth ist in Aarau kein Unbekannter: Er ist in der Stadt aufgewachsen, hat hier die Schulen besucht und wohnt heute mit seiner Familie hier.

Der 44-jährige Rechtsanwalt Roth leitet seit 2010 den Rechtsdienst des Eidgenössischen Finanzdepartements in Bern. «In dieser Funktion nimmt er bereits heute unterschiedlichste Aufgaben an der Schnittstelle von Exekutive, Legislative und Verwaltung wahr», so der Stadtrat. «Er steht verschiedenen Sektionen in Bereichen des Verwaltungs- und Verwaltungsstrafrechts vor. Zudem war Daniel Roth als Gesamtprojektleiter unter anderem für diverse Regulierungsprojekte wie die Revision bestehender und die Erarbeitung neuer Finanzmarktgesetze verantwortlich.»

Roth studierte an der Universität Bern Rechtswissenschaften und erwarb im Anschluss das Anwaltspatent. Seinen beruflichen Werdegang startete er mit der Tätigkeit als Rechtsanwalt in Kanzleien in Zürich. Danach leitete er bei der Neuen Aargauer Bank den Bereich Liquidationen/Sanierungen und wechselte im Jahr 2004 zur Eidgenössischen Bankenkommission (heutige Finanzmarktaufsicht), wo er zuletzt als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung verschiedene leitende Positionen wahrgenommen hat.

Neben einem Nachdiplomstudium in internationalem Wirtschaftsrecht absolvierte Daniel Roth verschiedene Führungslehrgänge. «Diese Weiterbildungen und seine nebenberuflichen Tätigkeiten, zum Beispiel als Stiftungsrat in der Pensionskasse der katholischen Landeskirche Aargau oder als Dozent zum Finanzmarktrecht, runden das Profil des neuen Stadtschreibers ab», heisst es in der Mitteilung des Ratsbüros. «Der Stadtrat freut sich, mit Daniel Roth eine kompetente, lösungsorientierte und erfahrene Führungsperson als Stadtschreiber gefunden zu haben.» (az)