«Vor 46 Jahren kam ich zum ersten Mal in die Schweiz», erzählt Stanisa Matovic (68). Der Serbe aus der Nähe von Novi Pazar folgte seinem Bruder. «Der hatte ein kleines Baugeschäft, verdiente aber hier mit Gemüseernten in drei Monaten so viel wie in Jugoslawien in einem Jahr.» In einem Gemüsebau-Betrieb in Stetten rüstete er Salat und Spinat. «Unsere Logis war kaum beheizt, der Gemüsebauer nutzte uns aus.» Nach drei Wochen wurde Stanisa krank und bekam Schüttelfrost. Es kam zum Streit mit dem Arbeitgeber. «Meine Faust rutschte aus – damals war ich eben noch ein hitzköpfiger Jugo», sagt Matovic und grinst. Auf einem Bauernhof in Mägenwil kam es besser: «Ich musste zwar täglich um 6 Uhr morgens den Stall ausmisten, aber ich wurde in der Familie aufgenommen wie ein Sohn.» Nebst der Erdbeer- und Chriesi-Ernte lernte Matovic bei seiner Gastfamilie Deutsch und die Schweizer Gepflogenheiten kennen.

In Uniform den Verkehr regeln

Später war Stanisa Matovic als Küchenbursche im Kantonsspital Aarau tätig, arbeitete in der Reinigungs-Equipe des Spitals. Danach packte er auf dem Bau an, half als Akkord-Metzger in der Metzgerei Marti («In einer Minute musste ich vier geschlachtete Säuli an die Haken hängen») und isolierte Kabel im Kabelwerk Brugg. In der Kantons-Hauptstadt Aarau brachte es Stanisa gar zum Hilfspolizisten in Uniform: «Drei Jahre lang regelte ich aushilfsweise den Verkehr.»

Als er beim damaligen Bankverein in Olten für einen Bauplatz in seiner Heimat einen Kredit von 20 000 Franken aufnimmt, kommt Matovic zum ersten Mal in Kontakt mit dem Kreditgeschäft. Die Banker fragen ihn, ober er nicht Kredite an andere Gastarbeiter vermitteln wolle. «Ich sagte: Jo, worom denn ned?» Der Serbe wagte sich ins Kredit-Business und verdiente bis 24 Prozent Provision auf den Zins. «Einmal verdiente ich 14 000 Franken im Monat.» Matovic konnte es selbst kaum glauben. Noch heute vermittelt er Kredite bis 250 000 Franken. «Bei der Kreditvergabe bin ich seriös wie ein Schweizer», sagt der Selfmade-Financier. «Wenn ein Bauarbeiter einen Lamborghini kaufen will und zu Hause vier Kinder hat, dann geht das nicht.» Meistens geht es darum, in der alten Heimat ein Haus zu bauen oder eine Hochzeit zu finanzieren. «Bei Albanern werden oft 2000–

3000 Leute eingeladen, eine Hochzeit kann bis zu einer halben Million Franken kosten. Wenn es dann eine Scheidung gibt, gibt es Zoff. Oder die Messer werden gewetzt.»

In der Mentalität ortet Matovic denn auch grosse Unterschiede zu Mitteleuropa: «Die Balkan-Mentalität ist protzig. Man will sich gegen aussen präsentieren: Wenn der Schweizer einen bescheidenen Opel fährt, muss es für den ‹Jugo› oft ein tiefergelegter BMW mit schwarzen Scheiben und goldenem Auspuff sein.» Die gängigen Klischees erlebt er oft: «Für viele, besonders muslimische Balkan-Leute, ist der Sohn ein Gott. Er darf alles machen, bekommt mit 19 einen 100 000-fränkigen BMW. Die Tochter darf nichts.» Matovic schüttelt den Kopf: «Die Kinder so zu verwöhnen, ist völlig falsch.»

Für seine Klientel, vorwiegend aus den Balkan-Staaten, der Türkei oder Afrika, füllt Finanz-Fuchs Stanisa Matovic auch Steuererklärungen aus. «Aber immer von Hand. Das geht viel schneller.» Eine Zeit lang amtete Matovic auch als Übersetzer bei Gerichtsfällen: «Ich spreche Serbisch, Mazedonisch, Bulgarisch, Russisch und Italienisch. Slowakisch, slowenisch und tschechisch geht auch.»

Sein Gastland hat er schätzen gelernt. «In der Schweiz läuft fast alles vorbildlich ab.» Nur etwas stört ihn: «Wir legalen Gastarbeiter mussten damals an die Säcke. Heute verdienen Schein-Asylanten mit Nichtstun häufig mehr als die arbeitende einheimische Bevölkerung. Es werden völlig falsche Signale ausgesendet. Die Schweiz muss härter werden gegenüber Leuten, die unser System ausnutzen.» Deshalb ist Matovic, auch wenn es verwundern mag, Mitglied der SVP in Rohr. «Die SVP ist die einzige Partei, die zur Schweiz steht.»

Zwei Lieferwagen voller Spenden

In seiner Freizeit restauriert Stanisa Matovic alte Möbel. Mit dem Erlös seines «Eseli-Brocki» an der Rohrerstrasse 80 in Aarau («Das Brocki heisst so, weil ich ein alter Esel bin») unterstützt er bedürftige Familien in seiner Heimat. «In Serbien reicht es oft kaum für das Nötigste. Manchmal fehlen Kleider, manchmal fehlt das Geld für eine Operation.» Zur orthodoxen Weihnacht (am 7. Januar) hat der Rohrer zwei Lieferwagen voller Spenden in seine Heimat geschickt. Strahlende Augen von Kindern oder betagten Menschen sind sein Dank.

Dabei vergisst Stanisa Matovic seine Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen nicht. «Manchmal finde ich beim Räumen einer Wohnung Hemden. Die verschenke ich oder trage auch mal selber eines. Davon fällt mir kein Stein aus der Krone», sagt Matovic. «Es gibt aber arme Leute, die rümpfen die Nase. Das kann ich nicht verstehen.» Fast immer aber stösst sein Engagement auf grosse Dankbarkeit und Freude. «Wir sollten nie vergessen, wie gut es uns hier allen geht. Ich selbst brauche nicht viel zum Leben. Also kann ich gut teilen. Wenn man gibt, kommt das zurück.»

«Eseli-Brocki», Rohrerstrasse 80, Aarau: 076 790 02 60.