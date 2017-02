Warum nur einen Fasnachtsumzug machen, wenn man gleich ein ganzes Fasnachtsfest veranstalten kann? Passend zum diesjährigen Speuzer Motto «Viva la vida» gab es gestern Nachmittag in Erlinsbach Lebensfreude für alle Sinne. An Pizza oder Wurst knabbernd konnte man am Strassenrand gemütlich die Parade mitverfolgen. Der Hauptstrasse entlang und beim Dorfplatz fand man vom Kebab bis zur Zuckerwatte alles, was der grosse Hunger oder der Gluscht wünschte – wie an einer Chilbi. Dazu kam strahlender Sonnenschein. Was will man mehr?